Los colchones están diseñados para brindarnos un buen nivel de comodidad y soporte, ya que nuestro nivel de descanso profundo está muy ligado con ellos. Si bien, no existe una regla o un tiempo determinado exacto para saber que nuestro colchón necesita ser reemplazado, para los expertos del sueño, la vida útil de un colchón puede variar entre 7 a 10 años, dependiendo de la calidad del mismo. Sin embargo, lo más recomendable es observar a detalle si nuestro colchón aún está cumpliendo con sus funciones. En este artículo los expertos de Emma Colchones nos brindarán más información acerca del tema.

¿Cómo saber si necesito cambiar mi colchón por uno nuevo?

Aquí te dejamos una lista con algunos factores que te pueden ayudar a descubrir si tu colchón sigue estando en buenas condiciones o si necesitas reemplazarlo para mejorar tu descanso:

Muestras de desgaste: Las muestras de desgaste evidente como las deformaciones, abultamientos, hundimientos, o áreas muy desgastadas son indicadores de daño significativo que puede llegar a afectar el soporte y la comodidad de nuestro colchón.

Comodidad comprometida: La comodidad es una de las partes más importantes de nuestro colchón, por lo que cuando esta se ve comprometida o reducida, podemos comenzar a despertar con molestias, torceduras y dolores, o si incluso no nos hace sentir lo suficientemente cómodos para brindarnos el descanso adecuado, entonces es muy probable que nuestra mejor opción sea buscar un colchón nuevo que satisfaga correctamente nuestras necesidades.

Alergias y/o problemas respiratorios: Por lo general, al paso de los años, los colchones suelen acumular ácaros del polvo, alérgenos, suciedad y otros contaminantes, por lo que tu colchón podría volverse el culpable de alergias o problemas respiratorios, si sientes que este podría ser tu caso entonces esta puede ser tu señal para cambiar tu colchón viejo por uno nuevo.

Resortes o estructura visible o molesta: Si puedes ver o sentir los resortes o los huesos de tu colchón en la superficie, es un excelente indicador de que tu colchón necesita un reemplazo urgente.

Dificultad para conciliar el sueño: En muchas ocasiones nuestro colchón puede ser un impedimento para conciliar el sueño de forma adecuada o para no tener interrupciones durante la noche o que no encontremos una posición en la que nos sintamos cómodos, lo que podría indicar que necesitamos encontrar un colchón más adecuado para nosotros.

Ruidos y movimientos excesivos: Si tu colchón hace ruidos como si algo crujiera o rechinara cada que tú o tu pareja se mueve o gira un poco puede resultar molesto e incluso incómodo ya que es lo más seguro es que los componentes internos de tu colchón se encuentran muy desgastados o dañados, por lo que este puede ser otro claro indicador de que necesitas comprar un colchón nuevo.

Cambios en tus necesidades de sueño: A medida que crecemos algunos aspectos de nuestra vida y gustos van cambiando con nosotros, lo mismo puede llegar a ocurrir con nuestras necesidades de sueño, ya sea que nos sintamos más cómodos en uno más firme o más suave, lo importante es que el acomodo de nuestro cuerpo y colchón sea el que más nos guste y satisfaga nuestras necesidades para poder obtener horas sueño profundo y completo descanso.

Estas son solo algunas de las razones o indicadores de que tu colchón ya no está brindándote la comodidad y soporte que tu cuerpo necesita para tener un buen descanso. No olvides que lo más importante es que tu te sientas cómodo, logres sacar los mejores beneficios a una buena noche de sueño y te sientas descansado.

Si crees que tu colchón ya no te está ofreciendo lo que necesitas, entonces te recomendamos aprovechar las ofertas que se vienen con el Hot Sale, ya que podrás encontrar una gran variedad de promociones para comprar ese colchón que en verdad te permita despertar con mucha energía y lo mejor, aprovechando el super precio, esto gracias a que marcas reconocidas y premiadas como Emma Sleep darán los mejores descuentos Emma del año en sus colchones con rebajas de hasta el 60% y 24 meses sin intereses para que nada te quite el sueño y no rompas el cochinito.