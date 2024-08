Los shorts de mezclilla son una prenda básica que no puede faltar en tu guardarropa. Su versatilidad y comodidad los hacen perfectos para cualquier ocasión en verano, desde un día casual hasta una salida nocturna. Te presentamos cinco opciones de outfits con esta prenda que te ayudarán a destacar y sentirte cómoda en todo momento.

Look relajado para el fin de semana

Este primer outfit es ideal para salir a caminar el fin de semana. La clave está en la simplicidad y la comodidad. Combina un short de mezclilla negro, ligeramente deslavado o de un color sólido, con una playera oversize del color que prefieras, ya sea con o sin estampado, según tu estilo. La playera puedes llevarla anudada o fajada estilo french tuck para elevar el look.

Completa el outfit con unos tenis casuales negros o del color que más te guste. Este atuendo es perfecto para días largos y calurosos, ya que su estilo suelto te permitirá moverte con facilidad en tu día a día.

Foto: Instagram @mintstore_ec

Estilo casual y chic

Si prefieres un estilo casual y chic, esta segunda opción es para ti. La pieza central son unos shorts de mezclilla ligeramente rasgados, aunque puedes optar por unos con acabado normal si lo prefieres. Para la parte superior, elige una blusa blanca de botones y una chaqueta de color nude o algún otro tono neutro.

Esta chaqueta puede tener detalles como flecos, que le dan un aire vaquero al outfit, aunque puedes sustituirla por una que se adapte más a tu estilo. Para rematar, unas botas negras de tacón le añadirán un toque formal y chic al look. Complementa con un cinturón negro (si lo usas), lentes de sol y los accesorios que más te gusten, como pendientes o collares.

Foto: Instagram @almaboutique

Total denim

El look total denim sigue en auge. Puedes llevar unos shorts de mezclilla con un chaleco, corset o top en la misma tela, pero también puedes probar en tu outfit con una camisa denim fajada, de mangas cortas o largas. Las prendas pueden o no tener el mismo tono de azul, según tu gusto. Unas sandalias planas o mules con tacón bajo lucirán increíbles con este look.

Foto: Zara

Outfit playero y fresco

Para un día soleado, ya sea en la playa o en la ciudad, este tercer conjunto es ideal. Comienza con un short de mezclilla gris o del color que elijas, y combínalo con un top de tubo o bandeau de tul. Si no tienes uno de este material, puedes optar por cualquier otro top que te guste.

Para los zapatos, unas sandalias de piso son una excelente opción, aunque puedes personalizar el look con el tipo de sandalia que prefieras, ya sea de broche, de playa o incluso con tacón. Añade pendientes con volumen y lentes de sol para un look fresco y veraniego.

Foto: Instagram @piel.morenacuu

Look con sobrecamisa

El último look de esta selección es ideal para quienes aman jugar con capas y proporciones. La base es un short de mezclilla del color y acabado que prefieras, combinado con un top ceñido de color neutro, como negro, blanco o nude. La estrella del look es una sobrecamisa, donde puedes experimentar con colores, patrones y tamaños.

La sobrecamisa debe ser oversize para crear un balance entre lo ajustado de la base y la amplitud de la segunda capa. Completa con tenis casuales, sandalias, mocasines o unas combat boots negras, según tu estilo. Los accesorios, como collares, anillos y lentes de sol añadirán un toque final de estilo.

Foto: Instagram @anyivariedadesrd

Esta es una prenda indispensable gracias a su versatilidad. Puede adaptarse a cualquier estilo y ocasión, permitiéndote crear outfits que reflejen tu personalidad y te hagan sentir cómoda y segura. Desde un día casual hasta una salida nocturna, los shorts de mezclilla son siempre una excelente elección.

