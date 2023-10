Llegó el mes más esperado por muchos, octubre está aquí con la spooky season y para celebrar nuestras tradiciones, como el Día de Muertos, una fecha que caracteriza a nuestro país por llenarse de flores de cempasúchil y recuerdos de nuestros ancestros.

Con el paso del tiempo, hemos visto cómo nuevas tradiciones llegan a nuestro país, como el desfile del Día de Muertos, en el centro histórico de la capital, donde las calles se inundan con catrinas y catrines, es por ello que aquí te enseñamos 5 maquillajes de catrina que te van a encantar y en los que te puedes inspirar para estas próximas fechas.

Foto: Archivo El Universal

Mitad glam, mitad catrina

Esta gran opción de catrina es perfecta para que seas el centro de atención y resaltes tu gusto por la moda y el maquillaje, ya sea en el desfile, una fiesta o cualquier evento que tengas, te aseguramos que todos te van a voltear a ver.

Con una parte de la cara descubierta con un maquillaje full glam, en tonos violeta, y el resto del rostro en forma de calavera, serás las más glamorosa del lugar, además de que esta catrina tiene detalles en brillos, como sus dientes, ¿quién dice que las catrinas no pueden tener grillz?

Foto: Instagram @delarosamakeup

Un total look rosa

No creas que por ser la spooky season todo tiene que ser en colores oscuros, pues las catrinas también pueden tener tonos rosados, como esta idea muy fácil de recrear: un full makeup rosado que amarás. Recuerda siempre combinarlo con un lindo tocado.

Halloween y Día de Muertos

Si tu plan es convertirte en una catrina de los pies a la cabeza, no le tengas miedo al body paint, ya que esta es una grandiosa opción para estas fechas y qué mejor que cuando puedes combinar ideas de Halloween con el Día de Muertos, como esta catrina en azul, que nos recuerda demasiado a Emily, de El cadáver de la novia, un clásico de estas fechas.

Foto: Instagram @im_jennjenn._

La reina blanca de los muertos

Otra gran opción es un look más minimalista, menos pintura y, por supuesto, más y más cristales, para que brilles como toda una reina blanca, pero cuidado, no olvides tu corona, siempre es bueno recordarles a todos que eres una reina.

Foto: Instagram @ferarlequin

Come back a los años 20

Las catrinas también pueden tener una temática, como por ejemplo, una época. Esta evoca los años 20 con sus largos vestidos, tocados con plumas en la cabeza y unos buenos collares de perlas, recuerda que los accesorios lo son todo.

Foto: Instagram @iimicenter

Sabemos que los maquillajes de catrinas, pueden llegar a ser muy complicados para muchas personas, ya que son muy detallados. Si no eres muy buena con eso de los pinceles o no tienes todo el material, no te preocupes, siempre te puedes acercar a un profesional para que recree cualquiera de estos hermosísimos looks.

