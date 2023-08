La cantante estadounidense Taylor Swift viene a México por primera vez, como parte de The Eras Tour, donde dará cuatro conciertos en el Foro Sol, los cuales fueron "sold out" a las pocas horas de abrirse las fechas, así que es un privilegio para sus fans poder asistir a uno de sus grandes espectáculos.

Desde hace unas semanas, los fans de Taylor, denominadas swifties, se han estado preparando arduamente, algunos buscando un look digno para la ocasión, otros haciendo brazaletes de la amistad para regalar, ya que esta es una tradición. El maquillaje es también una de las cosas principales que algunas están considerando para poder brillar en el show y por ello te presentamos 5 ideas fabulosas.

Foto: Instagram @taylorswift

Con brillo

Anna Sarelly es una de las principales influencers en el mundo del maquillaje y compartió una idea muy divertida de makeup para poder usar en el concierto de Taylor Swift que se basa en dejar todo el brillo en los ojos.

Recomienda utilizar una base mate y de larga duración para que no se corra con el sudor y el calor de la multitud. Para no tener exceso de brillo en partes donde no queramos, es importante sellar con polvo. Sugiere utilizar bronzer, iluminador y blush en polvo, estos últimos de color rosado para tener ese toque Lover.

En los ojos ocupa una sombra de transición color café. Agrega delineado en rosa, morado y rojo, el cual cubre con pequeñas piedras de estos tonos y, el último toque, son brillos de color plateado por toda la zona del interior del ojo para relucir totalmente.

Lover Era

Para un maquillaje inspirado en esta era, te recomendamos un look con una piel muy natural, unas cejas orgánicas y unas sombras de colores que vayan degradándose del tono rosado al tono menta, para después aplicar un delineado gráfico en color rosado y unas pestañas largas, pero sin tanto volumen, como lo hizo la influencer Monique Pineda. Para finalizar, mucho, pero mucho, blush rosado.

Foto: Tiktok @bymoniquepineda





Reputation Era

Como se sabe, esta era de Taylor es una de las más oscuras, para lucir un maquillaje inspirado en ella, puedes utilizar un ahumado en los párpados de color negro, dejando un estilo como si acabaras llorar pero más limpio. La influencer Ariana Ramírez compartió la idea de que al momento en el que llevemos la sombra por la parte de abajo creemos un tipo de lágrimas, las cuales cubriremos con glitter. El toque final: unas pestañas con volumen.

Foto: Tiktok @arsramirezro

Midnights Era

Para este maquillaje tendrás que sacar todas tus sombras de color azul, ya que esta es una parte primordial para recrear la era de Taylor. Una idea es hacerte un ahumado de color azul, el cual se vaya degradando hasta el lagrimal, para después agregar un delineado en azul más fuerte y algunas piedras plateadas en todo el párpado móvil.

Foto: Tiktok @sophietovarf

Un clásico de Taylor

Si eres de las que no va a tener mucho tiempo para arreglarse porque tienes que correr para el concierto saliendo del trabajo, no te preocupes, una de tus opciones es recrear uno de los clásicos maquillajes de Taylor. Como sabemos, ella no suele usar demasiado maquillaje pero utiliza un elemento que ya es característico: los labios rojos mate.

Puedes crear una piel mate o más natural, lucir unos ojos naturales con solo rímel, y agregar los bien hechos y formados labios rojos, los cuales puedes delinear primero con un lápiz para crear la forma y después rellenar con un labial en mate rojo y listo.

Foto: Instagram @taylorswift

