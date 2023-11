Con la cercanía del invierno, comenzamos a “desempolvar” nuestras prendas más abrigadoras, desde los suéteres de punto hasta los abrigos más calientitos. La conductora de radio Martha Debayle, quien se distingue por su estilo impecable, ha publicado imágenes en las últimas semanas donde luce este tipo de piezas, unas clásicas y otras en tendencia, que son perfectas para llevar cuando los días más fríos se presentan.

En sus más recientes posts de Instagram se le puede ver luciendo un abrigo acolchado o “puffer”, otro de efecto piel, una chamarra con detalles de borreguito y más; los diseños son variados y alguno —o varios— se podría adaptar a tu estilo. Los colores neutros han prevalecido en sus elecciones, lo que hace que se puedan combinar con facilidad.

Pero, no nos engañemos: tratándose de Martha, no vamos a encontrar inspiración para recrear looks extremadamente clásicos, pues ella siempre elige prendas con algún detalle único y llamativo.

5 abrigos de Martha Debayle para cubrirte del frío con estilo

Veamos algunos de los abrigos y chamarras que hasta ahora ha lucido Martha Debayle. Cada estilo te hará lucir espectacular esta temporada, sobre todo en invierno.

Acolchado

Martha Debayle enloqueció las redes sociales con su abrigo acolchado o “puffer” en color blanco con franjas negras que crean contraste y tirantes con el sello de la marca. Ella lo llevó con un total look negro, que siempre estiliza y luce elegante, pero el blanco tiene la ventaja de que puede combinarse con muchos tonos más. La moda puffer suele llevarse en atuendos desenfadados, deportivos y modernos, puedes elegir desde chamarras cortas hasta abrigos como el de la conductora.

Foto: Instagram @marthadebayle

Efecto pelo

Para lucir como toda una estrella, un abrigo efecto pelo es ideal. Se trata de una prenda extravagante y glamorosa que es capaz de elevar cualquier look, sea del color que sea. Martha vuelve a elevar un total black con la tercera pieza, esta vez se trata de un abrigo efecto pelo en color azul claro, con mangas largas prominentes. Puedes elegir la prenda con el pelo más corto, si prefieres algo más discreto. En tiendas también puedes conseguir abrigos de efecto pelo un poco más largos, que quedan muy bien con vestidos midi y largos.

Foto: Instagram @marthadebayle

El de piel

Las prendas efecto piel no pueden faltar esta temporada y, seguramente, seguiremos viendo a Debayle lucirlas en todo el otoño-invierno. Este espectacular abrigo con solapas de la conductora destaca por sus hombreras estructuradas. Cuenta con botones en tono metálico y cinturón para definir la silueta. Lo lleva con pantalones de cuero y una playera básica blanca. Un abrigo efecto piel en negro va a quedar bien con prendas de varios estilos, puedes llevarlo tanto con pantalón de vestir como con jeans, por ejemplo.

Foto: Instagram @marthadebayle

Leer también: Las botas de Barbie de Anahí para su look más Bichota

El más clásico

Tener un abrigo clásico en tono neutro: beige, gris, azul marino o negro es muy recomendable. Se trata de un básico del clóset que va a lucir bien con prácticamente cualquier outfit, además, su diseño atemporal asegura que podremos usarlo varios años (si esa es la intención, se aconseja comprarlo de buena calidad para que dure). Martha Debayle lució un total look beige donde incluye un abrigo clásico, que acompañó sus pantalones con pinzas y su suéter de cuello alto. Este outfit es ideal para esta temporada. Las más clásicas y minimalistas lo amarán.

Foto: Instagram @marthadebayle

Con borreguito

Las populares chamarras con cuello de borreguito también son una gran opción para resguardarnos del frío con estilo. Este acabado “peludo” se puede encontrar no solo en el cuello, sino también en la terminación de las mangas, incluso, hay algunas propuestas que son totalmente de borrego. La cazadora de Martha es tipo puffer y tiene este detalle en solapas, en mangas y en el borde. Su estilo es ideal para outfits casuales.

Foto: Instagram @marthadebayle

Leer también: Majo Aguilar y su sensual vestido con escote infinito en la espalda

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters