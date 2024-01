Danna Paola no solo es una estrella internacional, también es un gran referente de la moda, ya que con cada uno de sus looks representa su autenticidad y gran estilo. Si amas cómo luce, aquí te compartiremos 3 de sus outfits que puedes recrear o tomar como inspiración para verte increíble.

Pensar en recrear un look de Danna Paola puede parecer todo un reto, pero no te preocupes que sin duda puedes tomar inspiración de su estilo y, aunque no tengas exactamente las mismas prendas que la talentosa artista, seguro tendrás similares con las cuales verte increíble. Así que alístate y pon tu canción favorita de Danna para probar su estilo.

El look abrigador de Danna Paola para esta temporada

No hay mejor look que aquel que te haga sentir cómoda y sensual, y uno de los estilos que nos compartió Danna Paola a través de su cuenta de Instagram fue un outfit donde una gabardina camel fue la estrella, así que si quieres estar abrigada y verte espectacular sin duda deberás de recrear esta opción.

Foto: Instagram/ @dannapaola

En este conjunto tus aliados serán unos pantalones de pana a la cadera y una tank top blanca que deje ver tu abdomen. Para la parte del calzado puedes agregar tus botas favoritas y quedarás lista al estilo Danna.

Recuerda que los accesorios son importantes así que puedes agregar un cinturón de un tono que contraste. Para el cabello puedes dejarlo suelto o si te gusta más realizar una coleta o molote bajo que te quedará increíble para que el abrigo luzca aún más.

Luce como Danna en una versión monocromática

Un look deportivo no es sinónimo de verse desarreglada y Danna Paola nos lo demostró al compartir en Instagram un conjunto de pantalones y playera en color verde, pero cada prenda en diferentes tonalidades, lo que causó que visualmente se viera armónico y bastante lindo.

Recuerda que no necesariamente debes tener las mismas prendas o el mismo color que Danna, pero sin duda puedes intentar recrear y lucir alguno de estos looks icónicos y muy cómodos.

Para lograr un efecto chic, incluso usando la tendencia oversize, no te olvides de agregar los accesorios correctos, también busca hacer un contraste de las telas, en este caso la artista utilizó unos pantalones cargo. Seguro tienes algo como esto en tu clóset así que anímate a lucirlo.

Foto: Instagram/ @dannapaola

Outfit Chic de Danna Paola para toda ocasión

Si te gustaría portar un look mucho más cómodo y fashion, el que te mencionaremos a continuación lo podrás recrear sin ningún problema, ya que la atención se centra en una gran chaqueta negra qué probablemente tienes en tu guardarropa. En este caso Danna Paola lució una gabardina tipo piel como protagonista de su look.

Para dejar a tu abrigo destacarse, tal como lo hizo la cantante, puedes utilizar unos pantalones acampanados en color negro, sudadera relajada, un bolso que contraste y, como accesorios, unas arracadas pequeñas, un collar maquillaje sutil y una media cola como peinado.

Si aún no tienes un maxi abrigo qué esperas para conseguir uno. En esta temporada puedes encontrarlos en colores muy combinables, como negro, azul marino, blanco, café y rojo; que le darán un toque elegante y único a tu look. Lo maravilloso de esta prenda es que puedes combinarla con jeans, vestidos largos, faldas largas y cortas, trajes y el calzado que prefieras.

Con un maxi abrigo podrás crear looks casuales, elegantes y semi-formales, pues su versatilidad permite que puedas usarlo más de una vez con diferentes outfits.

Foto: Instagram @dannapaola

Como verás Danna Paola tiene un estilo único, pero puede ser tu mejor inspiración para lucir fabulosa, solo recuerda que, lo más importante es portar tus prendas con seguridad.

