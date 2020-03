Xochitécatl tendrá un mayor museo

Tlaxcala. —La zona arqueológica de Xochitécatl, ubicada en el municipio de Nativitas, Tlaxcala, recibirá una inversión de nueve millones de pesos (mdp), de los cuales siete serán para la ampliación del museo de sitio y dos para investigación.

La inversión para el museo de sitio, dijo Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, se hace para que se conforme como un “espacio de exhibición, explicación e investigación, porque actualmente las piezas en exhibición se encuentran en la que era la bodega del campamento de investigación”, mientras que los dos mdp serán “para continuar con el programa de investigación de la Pirámide Circular”.

Xochitécatl, enfatizó la secretaria de Cultura, es de gran relevancia, porque se trata de una zona arqueológica en el mundo, un “centro ceremonial en donde la mujer tiene un papel protagónico y que se caracteriza por estar alineado exactamente con el Iztaccíhuatl y con la Malinche”.

En el anuncio de la inversión también estuvieron Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres; Marco Antonio Mena, gobernador de Tlaxcala; Aída Castilla, secretaría técnica del INAH, y Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador Nacional de Arqueología.

Sánchez Cordero expresó su felicidad por estar en una zona arqueológica donde “se siente una energía diferente”; reconoció el trabajo que han realizado las mujeres en diferentes secretarías y habló de experiencia al convertirse en la primera mujer en ser titular de la secretaría de Gobernación.

“Desde pequeña me sentí feliz de haber nacido mujer, creo que esa fuerza que desde pequeña tuve me hizo salir adelante. No crean, ser secretaria de Gobernación es un honor y un orgullo, es una distinción, es un parteaguas en la historia del país, pero una gran responsabilidad. Tenemos que escuchar a las nuevas generaciones y a los nuevos feminismos porque a lo mejor nosotros luchamos por nuestros derechos y libertades básicas, (pero) ya el reclamo es otro, es un ‘ya basta’ hacia las violencias hacia las mujeres”, dijo Sánchez Cordero.

Las secretarias inauguraron la exposición Mujeres históricas y contemporáneas: Construyendo una sociedad igualitaria, que recorre la historia de 12 mujeres que han hecho aportes artísticas, culturales, científicos y políticos, como Leona Vicario, Carmen Parra de Alanís, Hermila Galindo Acosta, Eulalia Guzmán Barrón, entre otras.