El reconocido violinista español Emilio Moreno compartió en su cuenta de Twitter la carta anónima de su vecina, para agradecerle que durante los tiempos de confinamiento haya tocado música del compositor Johann Sebastian Bach.

"Me llega esta carta anónima esta mañana, dejada en la portería de casa. No sé si enmarcarla o reconsiderar seriamente mi estudio cotidiano. Habrá que volver a Bach. Siempre acabas volviendo a Bach. Y prometo que tanto en invierno como en verano estudio con las ventanas cerradas", escribió Moreno, quien es director de La Real Cámara, agrupación que desde 1992 recupera el patrimonio musical hispánico de los siglos XVII y XVIII.

"Estimado vecino violinista: No me conoce, soy una estudiante extranjera de la residencia que está frente a su casa. Durante los tiempos de confinamiento lo escuché, cada día, tocar música de Bach con su violín y era muy bello, y de mucho consuelo. También lo era para otros amigos. ¡Gracias!", se lee en la carta.

Además, la vecina del violinista que regularmente es solista en recitales y conciertos de música de cámara por todo el mundo y es concertino de numerosas orquestas barrocas internacionales, le explica que ya no escuchaba a Bach, por eso le añadió: "Por favor, no olvide a Bach y toque más veces su música, es la más".

Me llega esta carta anónima esta mañana, dejada en la portería de casa. No sé si enmarcarla o reconsiderar seriamente mi estudio cotidiano. Habrá que volver a Bach. Siempre acabas volviendo a Bach. pic.twitter.com/HDA4oN4SNu — Emilio Moreno (@emorenoviolin) October 16, 2020

La publicación de Moreno, que cuenta con más de 10 mil likes, ha recibido cientos de mensajes de respuesta, entre ellos los de algunos músicos que también han recibido cartas de sus vecinos.

Una usuaria también compartió la carta que le dejó un vecino: "Para quien toca el ¿clarinete? ¡Muchas gracias! Nos gusta mucho escucharte. En estos días de encierro, poder oírte ha sido todo un regalo. Muchas gracias y ánimo a todos. Ya falta menos".



En el mismo hilo del violinista, circuló un tuit del pasado 7 de octubre, cuando una usuaria compartió que su vecina había dejado un mensaje para sus hijas pianistas: "¡Hola! Me llamo Elizabeth. Tú no me conoces, pero creo conocerte un poco a ti porque a veces te oigo tocar. Con esta pequeña carta quería agradecerte (¡muchísimo!) porque me has hecho muy feliz. Estoy (o he estado) aquí durante cinco meses, y cada vez que oía el piano me sentía en casa, sobre todo cuando reconocía algunas piezas que mi hermanita toca siempre. Así que ¡gracias y sigue tocando!".



