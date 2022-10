"Vanguardia y revolución", una muestra sobre la obra de Diego Rivera antes de hacer su primer mural

Antes de pintar las obras que le dieron la identidad hoy conocida, Diego Rivera, hombre firme y ambicioso, fue un artista precoz. Cuando no alcanzaba los 12 años de edad, ya había creado piezas que se le podrían atribuir a un pintor formado. 22 años después, mucho antes de firmar su primer mural, cuando aún no experimentaba ciertas situaciones vitales —los posicionamientos políticos más sólidos, por ejemplo—, su trabajo atravesó por distintas épocas: etapas en las que la crítica ha señalado no sólo la influencias de los maestros del muralismo, la gran generación anterior —Velasco, Posada, el Dr. Atl—, sino de figuras como El Greco, Cézanne, Renoir y Gris.

“Cuando Rivera llegó a Europa, era muy virgen respecto al arte que sucedía allá. Tenía la influencia del arte nacional, de los paisajes, del ´salgamos a la calle” del Dr. Atl”, cuenta el curador e investigador, Julio Tellechea, quien dio una conferencia sobre las exploraciones de Rivera previas al muralismo. Una charla en el marco de la muestra “Diego Rivera. Vanguardia y revolución”, inaugurada el 12 de octubre en el Museo Casa de Diego Rivera en Guanajuato, como parte del 50° Festival Internacional Cervantino.



Foto: EL UNIVERSAL / Berenice Fregoso

Lee también: Alejandra Frausto denuncia plagio por la marca estadounidense Ralph Lauren al sarape mexicano

Las obras nacionalistas, cubistas y naturalistas de la colección permanente —el guion museológico— fueron complementadas para esta muestra con el préstamo de piezas y la ayuda del Museo de Arte Carrillo Gil, Colección SURA, Colección FEMSA, Museo Capilla Alfonsina, Galería de Arte Mexicano y Museo de Arte de Sinaloa.

Si bien, buena parte de la producción cubista de Rivera se encuentra en Estados Unidos, en esta muestra pueden verse piezas como “El almuerzo del marinero”, una de las grandes obras de aquella etapa, “El grande de España” (retrato del que Tellechea especula se trata de Alfonso Reyes), “La plaza de toros” y “El paisaje de Mallorca”. El escritor Martín Luis Guzmán decía que Rivera nació siendo cubista porque creció viendo las montañas, recuerda Tellechea.



Foto: EL UNIVERSAL / Berenice Fregoso

“El arte moderno mexicano fue un mercado muy importante. En México hubo otras mecánicas del arte, cuando Rivera y los muralistas empezaron a pintar caballetes, el estado no compraba arte, incluso no había marchantes del arte. Por eso, uno de los lugares donde pudieron vender fue en Estados Unidos. Muchos galeristas norteamericanos, que obtuvieron esas pinturas, las compraron en Europa y las revendieron durante la guerra. Una buena parte del cubismo está en Estados Unidos”, abunda el investigador.

Alfred Barr, fundador del Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York —continúa Tellechea— creó la idea de cubismo sólo a través de Pablo Picasso. “De hecho, él fue el gran agente de Picasso”. Un dato retomado por el curador y que arroja nueva luz sobre las lecturas del arte moderno y el periodo de formación de Rivera.



Foto: EL UNIVERSAL / Berenice Fregoso

Lee también: Muere el violinista uruguayo Jorge Risi, quien fuera Concertino Principal de la Orquesta Filarmónica de la CDMX

“Después de varios años de estar en el extranjero, Rivera se va a reencontrar con su país. Él fue un gran narrador de muros y nos enseñó a ver la historia a través del arte”, concluye.

“Diego Rivera. Vanguardia y revolución” se puede ver en las salas Guadalupe Marín y Angelina Beloff del museo hasta el 29 de abril (martes a domingo; 10:00 a 16:30 horas).

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc