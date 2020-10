La última semana se ha caracterizado por el paso del huracán Delta por México, que se preveía como uno de los más peligrosos en 15 años debido a su intensidad, por fortuna, los estragos no fueron los esperados; así como por la conmemoración de la matanza del 2 de octubre, las manifestaciones y el plantón del Frente Nacional Anti AMLO y el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza que este año, ante la pandemia de coronavirus, toma una relevancia mayor.

Además, en la Ciudad de México se registra la décimo sexta semana en semáforo rojo y se mantiene también el llamado constante a la población para que siga con las medidas sanitarias. En este contexto, la ciudad, sus jóvenes y sus trabajadores, continúan con sus actividades en medio de la nueva normalidad. Mientras que, en Puebla, el paso de la Antorcha Guadalupana dejó un llamado de unidad para los creyentes.

Los fotoperiodistas de EL UNIVERSAL ofrecen su testimonio sobre las imágenes más destacadas de la primera semana de octubre.

López Gatell muestra el músculo, de Carlos Mejía. 1 de octubre



Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

En la conferencia diaria del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, para informar la situación actual de México ante el Covid-19, se dio inicio a la campaña de vacunación contra la influenza. Acudieron varios doctores, así como el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Como parte de esta campaña, se vacunó a los funcionarios. En algún momento, entre los asistentes, alguien gritó al subsecretario que enseñara su brazo, el sentido fue, me parece, como un juego que él entendió muy bien, por eso aparece así, sonriendo, mostrando el músculo de su brazo. A lo largo de los meses, López Gatell ya se ha aprendido los nombres de prácticamente los periodistas que cubren la conferencia, se nota que lee los medios y que identifica a sus autores.

Cubrebocas en conmemoración del 2 de octubre, de Carlos Mejía. 2 de octubre



Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

En el mitin y en el minuto de silencio que hubo en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en conmemoración de la matanza del 2 de octubre de 1968, participó el Comité 68, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, estudiantes de diversas normales rurales y de Atenco. Ahí me encontré a esta mujer con su cubrebocas político. Su mirada, creo, es la de una persona que clama por justicia, tal y como lo dice la máscara; me gustó la luz de la tarde en su rostro. Fue un mitin en medio de la nueva normalidad. De hecho, este año la conmemoración fue muy distinta, había poca gente; si bien hubo un grupo de anarquistas, me parece que el mitin tuvo un gran valor informativo.

Inicia campaña de vacunación contra la influenza, de Jorge Alvarado. 2 de octubre



Foto: Jorge Alvarado/EL UNIVERSAL

En el Estado de México ya comenzó la campaña de vacunación contra la influenza debido a la temporada de invierno. Fui a un centro de salud para tomar aspectos y me encontré con esta familia, era una mamá con unos gemelitos. Ellos, en realidad, fueron por las vacunas que les tocaban y que no era de influenza, pero la mamá preguntó si también se las podían poner y los médicos dijeron que sí. El pequeñito tuvo una reacción muy grande, estaba muy extrañado y confundido. En el centro me explicaron que este año han tenido más afluencia, yo no encontré largas filas, pero sí ha habido más personas.

Patinando en la nueva normalidad, de Germán Espinosa. 3 de octubre



Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL

La imagen forma parte de un seguimiento que hacemos sobre vida cotidiana en la Ciudad de México. Fui al Parque San Antonio, que está a la altura de Tlalpan y del Metro San Antonio Abad, ahí se juntan lo chavos de skate para practicar y para pasar el rato. Hace años que funciona y fue hecho específicamente para patinar, tiene rampas y otras herramientas para el skate. La mayoría son jóvenes de alrededor de 20 años y de adolescentes; los domingos suelen ir los skaters, digamos, más profesionales o con más experiencia.

Marcha de FRENAAA al Zócalo, de Carlos Mejía. 3 de octubre



Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

La marcha del Frente Nacional Anti AMLO partió del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo. Según los organizadores, asistieron 183 mil personas. Y sí noté una gran cantidad de manifestantes, pero no se compara con los de otras causas recientes como el del movimiento feminista. En el tiempo de recorrido te puedes dar cuenta de cuándo una marcha es multitudinaria, en esta llegaron al Zócalo en máximo una hora, en otras les pueden tomar hasta 5 horas o más. A lo largo del recorrido observé muchas imágenes de la Virgen de Guadalupe y también escuché muchas consignas con un tono, me parece, clasista. Gritaban cosas como que ya se vaya a su rancho, algunos gritos tenían mucho odio.

Casas de campaña vacías en el Zócalo, de Carlos Mejía. 4 de octubre



Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

En el Zócalo se instaló el plantón de integrantes del Frente Nacional Anti AMLO y para acceder a la plancha no es tan fácil, te tienes que identificar y te toman tus datos, a nosotros nos pidieron nuestra credencial y nos querían dar una pulsera de identificación. Además, a los periodistas nos acompañaba un miembro de su seguridad privada, son hombres con corte militar que están contigo durante todo el tiempo que estés en el campamento. Noté muchas casas vacías, algunas volteadas como las que aparecen en la imagen, cuando se dieron cuenta que las estaba fotografiando se pusieron a la defensiva, me dijeron que no las fotografiara y que los ocupantes habían ido al baño, pero lo cierto es que se notaba que no había nada ahí, no tenía cosas y llevaban un buen rato sin gente. Tampoco puedes hablar con los que están ahí, te canalizan directamente con sus líderes para cualquier declaración.

Antorcha Guadalupana lleva mensaje de unidad, de Omar Contreras. 4 de octubre



Foto: Omar Contreras/ EL UNIVERSAL

La Antorcha Guadalupana, como cada año, realiza un largo recorrido por todo el país hasta llegar a la Unión Americana. En su paso por el estado de Puebla, pudimos constatar que, a diferencia de otros años, esta vez hubo menos personas. El paso es lento y las personas que se ven arriba de la camioneta trabajan todo el tiempo para que la antorcha no se apague, le echan alcohol y paja, entre otras cosas. Su intención es llevar un mensaje de paz, unidad y fortaleza a los migrantes nacionales y centroamericanos, desde México hasta Nueva York. La pandemia no pudo impedir que consiguieran hacer su recorrido.

Los estragos del huracán Delta, de Diego Simón Sánchez. 7 de octubre



Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Un compañero y yo nos fuimos de enviados a cubrir el paso del huracán Delta. La imagen corresponde a Puerto Morelos en Quintana Roo. Se esperaba que tocaría tierra como categoría 4, de modo que había alerta máxima. Afortunadamente cuanto tocó tierra ya estaba en categoría 2 y no provocó tantos daños como se preveía. Nosotros hicimos un recorrido por la zona y lo que se aprecia es una avenida que da acceso a las playas de Puerto Morelos. Estuvimos caminando por varias colonias, los habitantes nos alertaron de esa zona y fuimos a verificar, nos encontramos con los postes de luz derrumbados por los fuertes vientos.

Nuevo cableado para las líneas 1, 2 y 3 del Metro, de Germán Espinosa. 7 de octubre



Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL

Hicimos un recorrido por la obra civil para la modernización de subestación de energía eléctrica de alta tensión, que abastece a las líneas 1, 2 y 3 del Sistema de Transporte Metro. Se ubica en el centro y va desde Balderas hasta una calle que se llama Buen tono, que da justo a las oficinas del Metro. Se trata de mejorar el cableado de esas líneas para que haya menos fallas, es un tramo de 320 metros, con nueve metros de profundidad. La construcción está prácticamente terminada, en ese túnel meterán el cableado y se desechará el que está porque ya terminó su vida útil. Ese espacio en donde se observa a los trabajadores, será ocupado por el cableado. Lo que me gustó fueron las siluetas y las sombras.

Caracoles en la playa tras huracán Delta, de Diego Simón. 8 de octubre



Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Como parte de la cobertura del huracán Delta nos movimos por distintas zonas. La imagen corresponde a Puerto Juárez, en Cancún, Quintana Roo, ubicada al otro lado de la zona hotelera. Ahí trabajan pescadores y comerciantes que suelen sacar caracoles y estrellas de mar. El señor era un turista de la Ciudad de México, iba con su hija, querían descansar unos días, pero con el huracán las cosas cambiaron. Ellos estaban caminando, buscando algún lugar para pasarla bien. Las personas que se ven al fondo andaban recogiendo los caracoles, el turista aprovechó que había muchos por toda la playa, así que también se llevó uno. Se alcanza a ver parte de los estragos. Estuvimos por allá durante un par de días y si bien había preocupación entre la gente, también había un gran alivio porque las pérdidas fueron menores a las que se calculaban.

