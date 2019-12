UNAM edita la historia intelectual del México revolucionario

Entre 1900 y 1940 está el origen de la intelectualidad moderna de México, asegura Yanna Hadatty, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, quien afirma que en el volumen La revolución intelectual de la Revolución Mexicana (1900-1940), que ella coordinó junto con Norma Lojero Vega y Rafael Mondragón Velázquez, queda claro cómo la Revolución Mexicana generó un fenómeno cultural e intelectual que transformó al país.

“Ahí está Cartucho, de Nellie Campobello, por ejemplo; para nosotros era importantísimo que más allá del tema de la Revolución se viera un fenómeno cultural e intelectual que habilitó que otros actores, como las mujeres, los periodistas, una clase media que va surgiendo y la gente que migró porque su posibilidad de movilidad social se la daba la Revolución Mexicana, comenzaran a tener un espacio. Entonces había que hablar de esos otros actores y no repetir la historia de El Ateneo a Octavio Paz, que hubiera sido la forma más lógica de abordar el tema”, asegura Hadatty.

La ensayista, autora de otros libros como Prensa y literatura para la Revolución. La Novela Semanal de El Universal Ilustrado (México: UNAM/ EL UNIVERSAL, 2016), afirma que de ahí su interés por incluir otras voces y a veces invitar a los especialistas a desarrollar temas que todavía no habían aparecido en los libros, como es el de las mujeres escritoras.

“Partimos de una idea: de cuánto el Porfiriato tiene ecos en la Revolución para pensar la literatura, para pensar a los intelectuales, pero también cuánta cultura se da desde la idea de quiénes deben tener acceso; es decir, es distinto pensar el libro como un objeto carísimo que se manda a imprimir en Francia, que solamente se tiran 300 ejemplares, no es el mismo alcance que tuvieron los libros verdes de Vasconcelos con un tiraje para llegar a toda la República, estar en todas las bibliotecas y ser regalado”, explica Yanna Hadatty.

El libro La revolución intelectual de la Revolución Mexicana (1900-1940) que es el volumen uno del proyecto editorial Historias de las literaturas en México. Siglos XX y XXI, que reúne a más de un centenar de investigadores y estudiosos de la UNAM, aborda temas como los impresos populares, la prensa popular, el teatro de revista, El Ateneo de México, los reporters, los Contemporáneos, literatura proletaria, la novela de la Revolución Mexicana, la literatura infantil, la narrativa cristera, el movimiento estridentista y las mujeres escritoras, entre otros.

Hadatty dice que no tienen la última palabra, pero buscan aportar una nueva perspectiva, que se hable de materialidades, de sociabilidades, de mercado, que no se tenga miedo de categorías que se escapan de una élite letrada, que además ya no se sostiene en el siglo XX que no ha sido representada en historias literarias.

“Por supuesto que hay libros que hablan de los folletines, de todo lo que se produce en la imprenta de Vanegas Arroyo, que tiene los grabados de Posada, pero no hay un libro donde se dedica un capítulo de la historia literaria a esos impresos; un libro donde sean valiosos los textos anarquistas y bolcheviques, donde sea valioso el surgimiento del reporter como un intelectual, donde sea importante dar cuenta de cómo las mujeres tomaron la palabra, además de El Ateneo, porque no es que no estén El Ateneo, los Contemporáneos, los Estridentistas o Alfonso Reyes; están todos esos movimientos, pero también están los otros, eso para nosotros era determinante para sentir que hubo una ampliación del campo cultural”, dice.

Afirma que el volumen editado por la UNAM incluye la mirada de quien dice que el Porfiriato es el modernismo literario en México, pero también esa otra que dice que la Revolución Mexicana es la vanguardia.