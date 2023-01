Un fin de año de grandes pérdidas

Mientras todos nos preparábamos para despedir alaño 2022 y recibir con mucho entusiasmo e ilusión 2023, el mundo del deporte se vistió de luto luego de que se confirmara la muerte de Pelé.

El jugador brasileño permaneció alrededor de un mes internado en el hospital Albert Einstein de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, como consecuencia del cáncer de colon que le fue diagnosticado hace un año y que deterioró considerablemente su salud, al grado de que perdiera la vida hace unos días. Fue la propia familia del exfutbolista quien confirmó, a través de redes sociales, su deceso el pasado 31 de diciembre.

“La inspiración y el amor marcaron el camino del Rey Pelé, quien hoy falleció en paz. En su viaje, Edson encantó al mundo con su genio en el deporte, detuvo una guerra, realizó obras sociales por todo el mundo y difundió lo que él más creía que era la cura para todos nuestros problemas: el amor”, se leía en el mensaje colgado junto a una imagen en el perfil de Instagram de Pelé.

Este lunes, aficionados despidieron al astro del futbol en el estadio de Santos de Brasil, donde se colocó el féretro. Más tarde, se llevaron a cabo los funerales.

Además de Pelé, otros famosos desafortunadamente también perdieron la vida los últimos días de 2022 y a inicios de 2023.

Recuerda que Gurú puede resolver todas tus dudas sobre moda y estilo, escribe a [email protected], o haz tu consulta en Twitter a @GurudelEstilo, o en Facebook, en Gurú del Estilo con el logo del ganchito (¡danos Me gusta y Seguir!), además de encontrar muchas otras sorpresas como red carpets, colecciones de diseñadores, muchas fotos, tips y otras cositas padres.



Edson Arantes “Pelé”. Foto: Instagram

Vivienne Westwood

El mundo de la moda también se vistió de luto cuando se anunció la repentina muerte de Vivienne Westwood, quien falleció el jueves 29 de diciembre. Considerada como la “Suma Sacerdotisa del Punk”, Vivienne fue pieza clave en la industria del diseño, quien se destacó por su propuesta transgresora, revolucionaria e irreverente, en la que creó sus propias reglas a la hora de confeccionar.

Su equipo de trabajo fue quien dio la noticia a través de redes sociales.

“Vivienne continuó haciendo las cosas que amaba hasta el último momento, diseñando, trabajando en su arte, escribiendo su libro y cambiando el mundo para mejor. Ella llevó una vida increíble. Su innovación e impacto durante los últimos 60 años ha sido inmenso y continuará en el futuro”, se leía en el mensaje publicado junto a una fotografía de la diseñadora, quien falleció a los 81 años.

Aunque no se confirmaron las causas de su muerte, sólo se anunció que en todo momento estuvo rodeada de su familia y seres queridos en Clapham, al sur de Londres. Uno de los diseños que más se le han recordado en redes sociales es el vestido que utilizó Sarah Jessica Parker en la película Sex and the city, cuando su personaje, Carrie, iba a contraer nupcias con Mr. Big (Chris North).



Vivienne Westwood

Barbara Walters

A un día de que concluyera 2022, Cindi Berger, portavoz de Barbara Walters, confirmó la muerte de la periodista y presentadora de televisión.

“Barbara Walters falleció en paz, rodeada de sus seres queridos, en su casa. Vivió su vida sin remordimientos. Fue una pionera no sólo para las mujeres periodistas sino para todas las mujeres”, decía el comunicado emitido el 30 de diciembre.

Barbara es pieza clave en el periodismo de Estados Unidos, al ser la primera mujer en haber conducido un programa de noticias, en 1976, para el canal ABC News.

Se consolidó en el mundo del periodismo y las comunicaciones gracias a sus entrevistas a importantes personalidades de distintos ámbitos, como el político, social, económico y del medio del espectáculo, entre otros, como a Fidel Castro, Donald Trump o Monica Lewinsky, y muchos más.



Barbara Walters

Benedicto XVI

En víspera de recibir al Año Nuevo, el Vaticano confirmó la muerte del papa emérito Benedicto XVI, luego de que se anunciara días previos que su salud se había deteriorado por su avanzada edad.

“Con pesar doy a conocer que el papa emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 horas en el Monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. Apenas sea posible se proporcionará más información”, compartió Matteo Bruni, vocero del Vaticano, en un comunicado emitido el sábado.

Tras la muerte de Juan Pablo II y tras celebrarse el cónclave, fue elegido Joseph Ratzinger como papa el 19 de abril de 2005, convirtiéndose en Benedicto XVI a la edad de 78 años. Su papado tuvo una duración de casi ocho años, hasta febrero de 2013, cuando anunció que ya no estaba en condiciones de continuar con su labor como jerarca de la Iglesia católica. Fue el primer papa de origen alemán y el primero en renunciar a su cargo en 600 años.

A pesar de su avanzada edad y condiciones físicas, visitó nuestro país en 2012 para encabezar una serie de actividades, en especial, con familias y jóvenes católicos. Durante su agenda, tuvo un encuentro en el parque Guanajuato Bicentenario y en el colegio Miraflores de aquel estado. Además, recibió las llaves de la ciudad por parte del entonces gobernador Juan Manuel Olivas y el alcalde, Édgar Castro. Felipe Calderón, entonces presidente de México, y su esposa, Margarita Zavala, fueron los anfitriones de la única visita del Sumo Pontífice.

Desde el lunes, los restos del papa reposan en la Basílica de San Pedro para que el público pueda despedirse de él y será el próximo jueves que se celebren los funerales oficiales.



Benedicto XVI

Anita Pointer

La cantante de 74 años, quien formara parte de la agrupación The Pointer Sisters, falleció el 31 de diciembre, así lo confirmó su publicista Roger Neal. De acuerdo con la información emitida, se confirmó que la cantante fundadora de la agrupación de R&B había perdido la batalla contra el cáncer.

“Si bien estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Anita, nos consuela saber que ahora está con su hija, Jada, y sus hermanas June y Bonnie y en paz”, expresó la familia a través de un comunicado.

Anita junto con sus tres hermanas se dedicaron profesionalmente al mundo de la música en 1973. Para el año siguiente, el cuarteto obtuvo un premio Grammy gracias a la canción “Fairytale”.

En total las cantantes se hicieron acreedoras a tres premios Grammy a lo largo de su carrera y consiguieron colocar más de 10 éxitos en el Top 20 de Estados Unidos.



AnitaPointer

Besos de Gurú, XOXO

Escríbeme tu consulta a: [email protected]