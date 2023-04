La edición 2023 de la Noche de las Ideas en México tendrá como ejes la sustentabilidad y el medio ambiente, temas que, en palabras de Guillaume Boccara, agregado de cooperación universitaria y científica del IFAL-Embajada de Francia en México, están en las agendas de los Estados desde hace un par de décadas. Este foro de reflexión y encuentro cultural-científico es un “evento performático en el que la gente vuelve a aprender a comunicar y discrepar”, y que es organizado por la Embajada de Francia y el Instituto Francés de América Latina (IFAL), junto al Instituto Francés de París, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la escuela de hostelería y turismo Vatel.

“El valor agregado es que el trabajo de los últimos 10 años sobre el crecimiento, poscrecimiento y decrecimiento tiene una base científica más sólida que en los años 70, cuando se empezó a hablar de los límites de dicho crecimiento. Ahora podemos medir su efectos globales y la pérdida de biodiversidad".

Una reflexión que, explica, no es unilateral, sino que parte de miradas multidisciplinarias. “Vamos a mezclar los puntos de vista” de los invitados: el músico Rubén Albarrán, las periodistas Carmen Aristegui y Karla Iberia Sánchez, y el biólogo Antonio Lazcano, del lado de México; la socióloga Guénola Capron, el artista Esteban Feune de Colombi y la ensayista Irène Grenet, del lado de Francia, entre otros.

En la Noche de las Ideas el flujo de conocimiento no va de arriba abajo. El público podrá tomar la palabra y opinar desde su experiencia en la Noche de Pie (21:30 horas). “Es el ida y vuelta entre una mirada universitaria, científica y especializada, y la aportación del público”.

Es importante considerar, subraya Boccara, la distancia hacia la mirada sociológica tradicional. “Me refiero a lo que los antropólogos llaman lo no humano: el medio ambiente que no es algo exterior y al que estamos conectados. Carlos Galindo, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, me dijo: ‘El ser humano tiene mucho en común con una lechuga’. No es una metáfora, es algo real a nivel genético”.

La Noche de las Ideas será el 20 de abril , a las 18:00 horas, en la Casa de Francia (Havre 15, Juárez). La entrada es libre.