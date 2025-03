La polémica exposición La Venida del Señor, de Fabián Cháirez (Chiapas, 1987), podrá volverse a exhibir porque un juez federal rechazó suspenderla indefinidamente.

El juez Sexto de Distrito en materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo Peña, negó la suspensión definitiva a la Asociación de Abogados Cristianos, que en febrero pasado tramitó un amparo contra la muestra del artista que se presentó en la Academia de San Carlos, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se exhibieron pinturas con monjas, cardenales y sacerdotes en posiciones eróticas.

La resolución se debe a que el juicio se quedó sin materia, pues la exposición clausuraba, aun sin suspensión, oficialmente el pasado 7 de marzo.

“(La exposición) estuvo disponible solo hasta el 7 de marzo pasado, lo que hace evidente que al día en que se dicta la presente resolución incidental, dicha exposición ha concluido, lo que procede a declarar sin materia el presente incidente de suspensión”, se lee en el documento. La falta de materia hizo que el juicio no pudiera llegar a más, ni lograr la suspensión definitiva.

“Sigue siendo una victoria para la democracia, para la razón, para los derechos humanos y para los que defendemos las libertades. Hoy no sólo gano yo, sino que ganamos todos, todas y todes”, dijo Fabián Cháirez a EL UNIVERSAL.

El pintor chiapaneco celebra que este suceso no haya trascendido y agradece a todas las personas que lo apoyaron y abogaron por la libertad de expresión, aun cuando no sea de su gusto el arte que realiza.

El artista explica que la actualización del caso no le fue comunicada por la UNAM, con quien sigue sin tener contacto, sino por su abogado que ha seguido pendiente del caso y a través de medios de comunicación:

“No se me ha notificado nada. El hecho de que se agilizara un amparo cuando yo como tercer interesado no fui comunicado, me pareció un movimiento estratégico para hacer creer al público que quienes habían metido al amparo tenían poder sobre la decisión de que se cerrara la exposición y esta es una herramienta de ultraderecha ha usado siempre para desinformar a la sociedad”.

Cháirez se encuentra en las gestiones para la reapertura de La Venida del Señor en otro recinto de la Ciudad de México, aunque también espera que en el futuro itinere en otras partes del país y el mundo. “Es importante poner estos debates sobre la mesa en los mayores lugares posibles”, agrega.

Sobre si considera trabajar de nuevo con la UNAM, el pintor dice que su carrera ha consistido en “ganar aliados y construir puentes con las instituciones”, sin depender de éstas, por lo que dice no cerrarse a la posibilidad de dialogar y mantener los vínculos para “sumar fuerza a favor de la libertad de expresión y los derechos culturales”.

Por su parte, una de las personas que firmó el amparo y miembro de la Comunidad católica de la UNAM se dice satisfecha con el resultado, pues dice que se logró el objetivo de suspender la exposición en el recinto de la universidad. También dice que si la muestra se presenta al público en el futuro, consideraría meter un nuevo amparo pues buscan “concientizar sobre las ofensas que se están prosiguiendo en esa exposición a la comunidad católica en general”.

Esta casa editorial contactó a la UNAM para un comentario sobre el caso, pero no hubo respuesta. Con información de Manuel Espino