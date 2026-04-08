La artista Sofía Cruz Rocha (Ciudad de México, 1989) indaga sobre las capas que hay detrás del deseo humano en La arquitectura del deseo. Occult wisdom, exposición que se inaugurará el 16 de abril en la Galería Enrique Guerrero.

A través de la pintura, Cruz Rocha aborda temas como la espiritualidad y metafísica, campos en los que ha realizado investigaciones desde 2012. “La arquitectura del deseo hace referencia a las capas de existencia que hay detrás de un deseo. Digamos que el deseo tiene una existencia que no es visible, pero existe en planos superiores al material”, dice.

Sofía Cruz, quien radica en Viena, y dos de las pinturas que forman parte de la muestra. Foto: Sofía Cruz

La artista, quien reside en Viena, explica que el deseo es como el fruto de un árbol, del que usualmente se desconoce todo lo que tuvo que ocurrir para que finalmente se diera: “está el árbol, las raíces… hay un montón de procesos que no vemos bajo la tierra. Eso es lo que me fascina completamente, cómo la existencia toma forma, cómo todas las cosas físicas toman forma en planos que no son visibles”.

Con figuras orgánicas, degradados y tonos propios a los colores del cielo, Cruz Rocha explica que sus imágenes expresan estados diferentes de vibración, de conciencia, usando el color, la forma, la composición y a veces símbolos, arquetipos para evocar estos estados de conciencia en el espectador”.

Sofía Cruz, quien radica en Viena, y dos de las pinturas que forman parte de la muestra. Foto: Sofía Cruz

La muestra está conformada por aproximadamente 16 obras de arte realizadas entre 2024 y 2026.

La pintora, que ha exhibido en el Cenart, San Ildefonso y en el extranjero en Miami, Lituania y Belgrado, explica que le interesa transmitir con sus creaciones la “transmutación de emociones”. Para lograr esto, Cruz revela que pintar “es un trabajo espiritual para poder elevar mi conciencia”, un camino creativo que comenzó a recorrer ante “el hambre de sabiduría” que empezó a sentir en algún punto de su vida.

La exposición podrá visitarse en General Juan Cano 103, San Miguel Chapultepec.

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