Aunque la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinabum, dijo que el 30 de agosto –día en el que se inauguraría una primera parte de Parque Aztlan– iniciaría la construcción del Museo Dolores Olmedo, la directora del museo dice a EL UNIVERSAL que aún no ha iniciado su construcción y no dio fecha de inauguración.

Durante la presentación de la ofrenda del Museo Dolores Olmedo, titulada “Paseo por la Alameda” y que se ubica en el Museo Cencalli, Dolores Phillips platicó sobre quién es el arquitecto del museo, dónde se ubicará y que aún no han sostenido conversaciones con las autoridades culturales sobre la mudanza de colecciones (obras de Diego Rivera, Frida Kahlo y piezas arqueológicas) de Xochimilco a Chapultepec, pues aún no hay fecha para el traslado.

A la pregunta de si ya inició la construcción del Museo Dolores Olmedo en Chapultepec, Phillips respondió categórica: “Aún no”, y sobre ¿quién es el arquitecto a cargo del edificio?, dijo que se trata de Manuel Cervantes. Dijo además que están planeando “junto con nuestro grupo y con el grupo Mota Engil, con ellos tomaremos la decisión” de cuando se hará público el diseño del museo que estará ubicado en el Parque Aztlán: “Vamos a seguir la línea de museos, está lo que es el Papalote Museo del Niño, luego sigue la CFE y luego seguiríamos nosotros”.

¿Cuándo se inaugurará?

Eso tenemos que hablarlo con nuestros socios. Se le va a avisar a medios con tiempo.

El alcalde de Xochimilco, que es miembro del patronato del fideicomiso del Museo Dolores Olmedo, dijo que no le avisaron de la mudanza de las colecciones. ¿no debió haberse avisado?

El fideicomiso es privado y es una decisión que se tomó con el Comité Técnico. El patronato está ahí como apoyo, pero la decisión la tomó el Comité Técnico.

En enero, la subsecretaria Marina Núñez Bespalova dijo que el INBAL estaba en "semáforo preventivo" por el traslado de colecciones como la de Rivera y Frida Kahlo porque no se había informado nada de la mudanza. ¿Ya hubo conversaciones?

Cuando se tenga una fecha, habrá conversaciones, se van a hacer con tiempo. Eso está en la lista de actividades que tiene que hacer el Museo y se está muy consciente de lo que se tiene que hacer. Con tiempo y de manera civilizada y organizada se le va informar y vamos a tener esas conversaciones. Ese no es un tema que se esté evitando.

¿Qué se requiere hacer para la mudanza?

Se está haciendo el trabajo de conservación, que los jardines, los animales y el edificio estén bien. Eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Y se va a llevar una planeación, pero no se va a divulgar por seguridad de la colección.

¿El traslado de colecciones contraviene la voluntad de su abuela?

No. Ella siempre quiso que la colección se acercara al pueblo. Acuérdate que el fideicomiso aclara que le deja el disfrute de la obra al pueblo y es exactamente lo que estamos haciendo, se está acercando a un público mayor. La Noria queda como la sede, no se va a ningún lado, si algo hemos hecho es que está perfectamente bien conservada.

¿Cuándo abrirá?

Nos encantaría poder platicar de eso, de hecho tenemos varios programas que estamos pensando, pero eso no se va a divulgar hasta que de verdad tengamos una fecha definitiva, porque lo último que queremos es confundir a la gente que esté tan apasionada de La Noria.

Usuarios han externado que no les gustaría que se muden las colecciones. ¿Qué opina usted?

La extensión es algo que se tenía que hacer para que la colección de veras fuera apreciada y disfrutada por el público que doña Lola tanto quería, no nada más en México, también en el extranjero. Ella decía que quería promover a Diego Rivera y a Frida Kahlo a nivel internacional y es exactamente lo que se está haciendo. Una extensión siempre es buena, nos va a permitir tener más espacio y hacer mayor uso de la colección, porque mucho se queda en bodega porque La Noria es un edificio que no puede ser modificado y tiene muchos espacios limitados. Todo esto es para engrandecer el nombre de doña Lola, engrandecer el reconocimiento de Diego y Frida tanto en México, como en el extranjero.

EL UNIVERSAL tuvo acceso al “Contrato de Fideicomiso denominado Museo Dolores Olmedo Patiño” y pudo constatar que en efecto, se lee en múltiples frases que la colección y el museo son inamovibles: “Fallecida ‘La Fideicomitante’ Dolores Olmedo Patiño, no podrán salir del domicilio del Museo Dolores Olmedo Patiño los bienes que integran el patrimonio fideicomitido”.

“El propósito de este fideicomiso es contribuir a la preservación del patrimonio cultural contenido en el conjunto ‘LA NORIA’ y destinar dicho conjunto a funcionar como espacio abierto para la exhibición pública de dicho patrimonio cultural integrado por los bienes que se refiere la cláusula de Patrimonio de este contrato, espacio que se identificará para todos los efectos a que haya lugar como MUSEO DOLORES OLMEDO”, se lee en la quinta cláusula.

Olmedo dejó estipulado en el “Contrato de Fideicomiso denominado Museo Dolores Olmedo Patiño” que éste será gestionado por gestionada por un Comité Técnico, presidido por el hijo de la mecenas, Carlos Phillips Olmedo e integrado exclusivamente y de forma vitalicia por “los cuatro hijos y los cuatro nietos”, de Dolores Olmedo y sus respectivos descendientes en línea directa.

No dejó cabo sueltos, pues si bien dejó que la toma de decisiones se concentrara en su familia, creó un contrapeso al establecer un patronato, que entre sus facultades está “Vigilar que se preserve el ideal de la señora OLMEDO y su donación, así como todos los bienes artísticos, culturales, económicos, que forman parte de ella, para cumplir con los fines del Fideicomiso, para lo cual podrán exigir rendición de cuentas al Comité Técnico y al Director General”.

El patronato es presidido de manera honoraria por Carlos Salinas de Gortari y lo integra un grupo de empresarios como Carlos Slim Helú, Emilio Azcárraga Jean, Manuel Arango y Carlos Hank Ron. Sin embargo, también están dos funcionarios públicos, el alcalde de Xochimilco y el Secretario de Hacienda en funciones, a quienes sí se les podría pedir rendición de cuentas, dijo el experto en derecho cultural Luis Cacho.

José Carlos Acosta Ruiz (Morena), alcalde de Xochimilco, reveló en junio pasado que no se le notificó del traslado de las colecciones del Museo Dolores Olmedo a Chapultepec. “No me han convocado, no he tenido una sola notificación, no he recibido ninguna invitación y no tengo ningún llamado, porque efectivamente la Alcaldía Xochimilco debe ser partícipe de lo que Doña Lola determinó y nunca he sido convocado”.

A Chapultepec planean mudar 136 obras de Diego Rivera, 25 de Frida Kahlo, 42 obras de Angelina Beloff y parte de su colección de más de 600 piezas prehispánicas.