Silence of Sound inicia gira en el país

La gira nacional de The Silence of Sound, espectáculo multidisciplinario creado por la directora de orquesta Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz, también conocida como “Chula the Clown”, empezó ayer en el Palacio de Bellas Artes, a dos meses de su estreno internacional durante el Fesitval PAAX GNP.

Tanto para Muñoz como para De la Parra, definir el género de The Silence of Sound no es sencillo, puesto que el espectáculo fusiona coreografías, música clásica en vivo —que interpreta la Orquesta Sinfónica de Minería—, artes escénicas y multimedia.

Mientras Alondra de la Parra dirige a los músicos, quienes interpretan piezas de Brahms, Debussy, Prokófiev, Bartók o Stravinski que eligió ella misma, Gabriela Muñoz representa, en sus palabras, “el desdoblamiento de lo que le sucede, a nivel interior, a un director de escena. A través de la fusión de géneros: ballet, clown, por ejemplo, el público se imagina qué le sucede a ese director. Yo funjo el rol de narrador mudo”, explica.

De la Parra cuenta, en entrevista con EL UNIVERSAL, que, a través del acto de Gabriela Muñoz, es posible adentrarse en la imaginación del director de orquesta. “Yo sólo dirijo, y ella muestra todas las cosas que suceden en la mente, en el corazón, en el alma. Es la ventana al viaje interno de un artista que va del silencio al sonido, de lo consciente a lo inconsciente, de la realidad a la fantasía”, dice la reconocida directora de orquesta.

Esta especie de proceso iniciático es descrito por la también fundadora de la Orquesta Filarmónica de las Américas como una historia de liderazgo femenino. “¿Qué pasa con el niño que todos tenemos y olvidamos?, ¿qué pasaría con ese niño si viviera en tus pantalones, día a día, hoy que tú eres un adulto?”, se pregunta.

Por su parte, Gabriela Muñoz subraya que en nuestro país el público está ávido de propuestas diferentes, que sean nuevas y además arriesgadas.

“Alondra de la Parra tiene un público cautivo, y yo, desde mi lugar, también lo tengo, aunque se trata de públicos muy distintos entre sí. Unir a estos dos tipos de espectadores me parece increíble; que vaya gente que no tiene tanto contacto con la música sinfónica, pero sí con el circo contemporáneo, y viceversa: personas que no conocen a fondo las artes escénicas, pero sí la música clásica, van a coincidir durante las funciones que ofrece The Silence of Sound”, afirma la artista.

La gira empezó ayer en el Palacio de Bellas Artes, con sólo dos funciones programadas el mismo día. Continuará el 9 y el 10 de septiembre en el Conjunto Santander de Guadalajara; el 13 de septiembre en el Centro Cultural Universitario Bicentenario de San Luis Potosí; el 15 de septiembre en el Show Center de Monterrey y en el Teatro de la Ciudad, y el 19 de septiembre, en la Ciudad de México.

Alondra de la Parra también adelanta que habrá una gira internacional de The Silence of Sound: en noviembre se presentará en Navarra, España; mientras que para 2023 se está programando para Suiza. “Aún seguimos en pláticas con muchas orquestas interesadas”.