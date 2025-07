“Los primeros días de agosto, la Orquesta Sinfónica Nacional cumplirá dos meses sin pago. Por lo general, pagan un mes después de lo que se trabaja. Entonces, lo que se debe, digamos, es el trabajo que ya está hecho”, informó una fuente que prefiere mantenerse anónima.

Estas declaraciones se relacionan con la protesta que, el pasado domingo, realizaron trabajadores del Centro Cultural del Bosque en el escenario del Teatro Julio Castillo por la falta de pagos y el anuncio de un paro indefinido.

Este problema no es exclusivo del centro, ya que diferentes dependencias del sector cultural (especialmente en las contrataciones por Capítulo 3000) atraviesan por situaciones similares. El tema, incluso, llegó a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lee también Trabajadores denuncian explotación laboral de Secretaría de Cultura en escenario del teatro Julio Castillo

“El instituto nunca ha dejado de pagar lo que nos corresponde, pero sí ha habido muchos retrasos que nos preocupan porque ellos alegan que sí tienen el recurso, pero nunca se han comprometido a darnos una fecha exacta para el pago”, agregó la fuente.

El adeudo se padece en diversos centros de trabajo, como el Museo del Palacio de Bellas Artes, el propio Palacio de Bellas Artes, la Coordinación Nacional de Música y Ópera, el Museo Nacional de Arte (MUNAL), el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic) y “todos los museos que contemplan al instituto, que son alrededor de 80 o más”.

“Los Capítulo 3000 no tenemos, digamos, derechos absolutamente de nada. Lo que hay en nuestros contratos dice que: mientras se cumpla el servicio no hay obligaciones, lo cual ellos también incumplen porque se hace hincapié en que uno no puede trabajar en otro lugar que no sea el Instituto. Luego pasan este tipo de cosas, donde los pagos se retrasan y hay bastantes problemas”, detalló.

Al respecto, el enlace de prensa de la Coordinación Nacional de Teatro (CNT) informó que “en este momento, de las 33 personas de Capítulo 3000 que están adscritas a la Coordinación Nacional de Teatro, al día de hoy, 24 ya han recibido su pago. Se sigue avanzando en los pagos”.

Datos que confirma la fuente reserva: si, por ejemplo, en un Instituto son 25 las personas que trabajan bajo el Capítulo 3000, hay 17 pagos que se autorizan. Mientras que para los demás la certeza de pago queda sin fecha, en el aire.

“Los Capítulo 3000 no somos parte del Instituto. Somos nada más que personas que prestamos servicios que también están mal remunerados. No se nos da aguinaldo, ningún tipo de prestación. Nuestro trabajo casi siempre pende de un hilo. El día de mañana me pueden dar las gracias por lo trabajado y contratar a alguien más, sin liquidación y sin nada. Nos estamos uniendo con nuestros compañeros que, aunque a algunos nos caiga el pago, no vamos a presentarnos a laborar hasta que les caiga el pago a todos”, concluyó.

Lee también Trabajadores de Capítulo 3000 enfrentan impagos