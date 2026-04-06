La Secretaría de Cultura informó que, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), recibió un lote de 160 bienes culturales repatriados, entregados por la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Se trata de la primera restitución del 2026, que se suma a los 3 mil 556 objetos recuperados, para un total de 3 mil 716 piezas.

Del total, 157 piezas son de carácter arqueológico y tres corresponden a bienes históricos. Todas fueron dictaminadas por especialistas del INAH y pertenecen a distintas áreas culturales, como el Altiplano Central, Occidente, el Bajío y la zona maya. Su temporalidad abarca desde el periodo Preclásico (2500 a.C.-200 d.C.) hasta la época virreinal.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que la repatriación es resultado de un trabajo constante y de la cooperación interinstitucional.

“Cada objeto recuperado representa una parte de la historia de nuestro país que regresa para ser estudiada, resguardada y comprendida en su contexto original”, señaló.

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Por su parte, Pablo Arrocha Olabuenaga, consultor jurídico de la Cancillería, explicó que la mayoría de las piezas fueron entregadas de manera voluntaria por particulares, aunque algunas se recuperaron gracias a la labor de la red de embajadas y consulados de México en Estados Unidos, Canadá, Argentina y Francia.

En tanto, Alejandro Bautista Valdespino, subdirector de Registro de Monumentos Arqueológicos Muebles del INAH, indicó que los bienes se encuentran en buen estado y serán inscritos en el Registro Público del Instituto para luego transferirlas a museos de la red del INAH.

Entre los objetos recuperados destacan 140 piezas, entregadas voluntariamente al Consulado de México en Seattle, entre ellas figurillas de barro del Altiplano Central que datan del Preclásico, así como piezas de origen teotihuacano del Clásico Temprano (200-600 d.C.) y esculturas antropomorfas de tradiciones como Chupícuaro, Tumbas de Tiro, Chinesco y Tala-Tonalá.

A estas se suman 12 piezas devueltas al consulado mexicano en Raleigh, consistentes en figurillas antropomorfas y zoomorfas, así como vasijas provenientes del Altiplano Central, Occidente y Oaxaca, fechadas en el periodo Clásico (200-900 d.C.).

Otra pieza, recuperada en New Brunswick, formó parte de una subasta realizada en 2011 y fue asegurada por autoridades aduanales estadounidenses antes de su devolución.

Desde París, Francia, se repatriaron tres objetos: dos figurillas antropomorfas y una vasija efigie zoomorfa del Occidente, del estilo San Sebastián, cuya temporalidad se ubica entre los años 300 y 600 d.C.

En cuanto a los bienes históricos, destacan dos puertas de madera del siglo XVIII, de estilo barroco, recuperadas en Atlanta, Estados Unidos. Estas piezas, probablemente originarias del Altiplano Central o el Bajío, presentan relieves con escenas religiosas, ángeles y motivos florales.

Finalmente, también fue devuelto a México el libro "Manual Summa de las Ceremonias de la Provincia del Santo Evangelio de México", impreso en 1703 en la capital novohispana, el cual fue decomisado por la Policía Federal de Argentina.

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