Venecia, Italia.—El arte se concentra en Venecia, Italia, a propósito de la Bienal de Arte 2024. En el marco del evento, galerías y museos presentan sus exposiciones más importantes y se llevan a cabo encuentros del gremio como Art for Tomorrow, donde artistas, cineastas, periodistas culturales, directores de museos y más, reflexionan sobre el futuro del arte y la cultura.

En una de las conferencias se presentó el cineasta israelí Amos Gitai (Israel,1950), quien afirma que “el arte de mañana es cruzar las fronteras y no quedarse atorado en lo que dicen los políticos, estirar la mano hacia aquellos que necesitan algo en las fronteras”.

El director de la película Shikun y Free Zone, ambas presentadas en Cannes, y protagonista de retrospectivas en el Centro Georges Pompidou y en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, habló sobre el conflicto Israel-Palestina: “Son momentos tristes para la gente de Medio Oriente”, dice.

En este contexto, Gitai dice que hay una intoxicación de información por las noticias y cita a Susan Sontag, quien plantea que el espectador colabora para mal en las guerras por consumir y querer más imágenes de la violencia.

“El arte no cambia la realidad ni cambia la política, pero describe la idea que viajará y algún día cambiará. No de inmediato, porque el buen arte viajará con nosotros. […] que el arte a veces debe contenerse y abordarlo de forma más sutil pa ra que viajen las ideas y se queden en el subconsciente”, declara.

Sobre si dejar los horrores de lado es una opción, Gitai dice no estar seguro, porque es necesario recordar los horrores para que no se repitan en la historia. “Debemos saber que vivir en brutalidad no es una opción. Se piensa que si se extiende el poder militar ganarán, pero esa victoria no existe, nadie gana, es mierda demagógica intoxicante. No hay solución”.

Gitai también señala que el arte no debe aceptar los paradigmas de los políticos, “como celebrar las divisiones”, porque “las naciones-estado están basadas en la estupidez, trabajan en eso así es como son reelegidos y destruyen con demagogia”.

Art for Tomorrow 2024, que esta edición tiene como título Imperfect Beauty (Belleza Imperfecta, en español), se llevará a cabo hasta el 7 de junio. El encuentro es organizado por The Democracy and Culture Foundation, con apoyo de Qatar Museums.