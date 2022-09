Pedro Valtierra recibirá el homenaje Benítez en la FIL Guadalajara

Pedro Valtierra recibirá el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2022, que cada año otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Pedro Valtierra, oriundo de Zacatecas, es el cuarto fotógrafo reconocido con el Benítez después de Héctor García, Rogelio Cuéllar y Graciela Iturbide. El homenaje se realizará el domingo 4 de diciembre, durante el último día de actividades de la edición 36 de la FIL Guadalajara.

“Me siento privilegiado, en primer lugar, por ser fotógrafo, y un privilegiado por estar en donde he estado. Y agradecido porque la gente se deja retratar, y con quienes me han permitido publicar mis fotos, así como con aquellos que también las reconocen”, declara el fotógrafo mexicano en entrevista telefónica para la FIL Guadalajara. El fotoperiodista comentó que, al recibir la noticia de este homenaje, no podía dar crédito: “Me emocioné no solamente porque considero a la FIL Guadalajara como una de las ferias de libros más importantes, sino por el nombre del personaje y por todas las personas que han estado antes como homenajeadas”.

Antes de Valtierra, sólo tres fotógrafos han obtenido el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez: Héctor García, Rogelio Cuéllar y Graciela Iturbide. Al respecto, el también director de la agencia y la revista Cuartoscuro dijo que el trabajo de estos profesionales influyó en su formación y que no puede estar “más agradecido por recibir el reconocimiento junto a estos personajes. Y más que agradecido estoy nervioso, porque los reconocimientos y los premios —aunque hay que disfrutarlos— son una obligación para producir y para no creérsela mucho”.

Pedro Valtierra publicó sus primeras fotografías en las revistas Boxeo ilustrado y América. Más adelante se convirtió en fotógrafo de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Trabajó en diarios como El Sol de México y unomásuno. Fue fundador y jefe del departamento de fotografía La Jornada y director de la revista Mira.

En 1986 creó la agencia de fotografía Cuartoscuro, y en 1993 la revista del mismo nombre, las cuales dirige hasta la fecha. Promovió la fundación de la Fototeca de Zacatecas, donde ha impulsado diversos proyectos para el rescate de los archivos históricos y fotográficos de los estados del centro y norte de México.

