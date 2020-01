Paz y empatía, en la Noche de las Ideas

En 2015 nació en Francia La noche de las ideas, un proyecto multidisciplinario que pronto comenzó a expandirse por los territorios donde Francia tiene representación. Para 2016, México y otros 24 países se sumaron a esta fiesta del pensamiento que promueve la paz, la empatía y la fraternidad. Este 2020 participarán 80 naciones y juntas organizarán 145 noches en todo el mundo dedicadas a establecer un diálogo y una reflexión sobre las problemáticas más apremiantes que enfrenta la humanidad.

En México, La noche de las ideas, que se celebrará el 30 de enero, de 17 a 23 horas, en el Museo Universitario del Chopo, se reunirán 40 invitados, entre intelectuales, escritores, músicos, científicos, periodistas y performers, quienes intercambiarán ideas y reflexiones en torno al tema que rige esta edición: “Ser y estar vivo”, a través de conferencias, música, performance, cine, mesas redondas, noches de pie y gastronomía francesa.

“Los problemas que enfrentamos hoy son globales: las migraciones, los derechos de las mujeres, las desigualdades, el cambio climático, el racismo, la pobreza, por lo tanto desde 2016 se invitaron a todas las embajadas francesas en el mundo a participar de este evento, pero buscando socios a nivel local para que cada noche tuviera una tonalidad local y que se vieran los problemas de migración desde Japón, México o Dubai y no solamente desde París”, afirma Guillaume Boccara, agregado universitario de la Embajada de Francia en México.

Este proyecto multidisciplinario y horizontal tiene como desafío conversar y debatir desde las diferencias y desacuerdos. “La idea es que haya un diálogo, hemos visto una polarización, la gente en muchos países ya no puede ni siquiera dialogar, la idea es que podamos tener un marco donde la gente puede intercambiar ideas sobre temas importantes; pero que sea también un momento placentero, de horizontalidad y reflexión”, apunta Boccara.

El antropólogo egresado de la Ecole des hautes études en sciences sociales de París y organizador de La noche de las ideas asegura que luego de tres ediciones en el Museo Tamayo ahora optaron por el Museo Universitario del Chopo, porque es un lugar que se caracteriza por estar inserto en su barrio, trabajar con la gente del barrio y con los distintos colectivos y grupos, con slameros, raperos, músicos y artistas.



La rapera y poeta Zara Monroy hará escuchar sus palabras.

Apertura a la diversidad. Hay 40 invitados, siete de Francia y el resto de México —ocho provienen de distintos estados del país—. Habrá raperos, poetas, escritores que, dice Boccara, son tan importantes como los filósofos, los biólogos, los políticos y los periodistas.

“La noche de las ideas no es un evento como cualquier otro, no está pensado como un coloquio sino como un momento fraternal. Lo que falta en el mundo es un poco de fraternidad y de empatía, ser capaz de ponerse en el lugar del otro. Cuando no hay empatía y no hay fraternidad es muy difícil seguir construyendo el bien común, y esta noche de las ideas es un momento de fraternidad, de intercambio y donde también esperamos que haya encuentros con lo inesperado”, afirma el estudioso que dirigió el Centro Franco Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires.

Asegura que las desigualdades muestran tendencias peligrosas en la humanidad, como el racismo, la xenofobia, el populismo, la diferenciación étnica y encerrarse en sí mismo, por ello propusieron el tema “Ser o estar vivo”, que dará cuenta del cambio civilizacional que está ocurriendo y que nos tiene ante una encrucijada.

“Tenemos una presencia cada vez más fuerte de las mujeres no sólo para reivindicar los derechos particulares para ellas, sino para transformar el modelo político y cultural en general; también están todas las minorías, las identidades de género que producen cambios. La única manera de inventar un nuevo modelo y construir una paz y un bien común es tomando en cuenta las singularidades”, afirma Boccara.

La noche de las ideas representa una oportunidad para reflexionar acerca de los desafíos actuales y pensar el futuro desde la libertad de pensamiento y la apertura a la diversidad, guiado por los principios de compartir y cruzar miradas. “El desafío es cómo podemos pensar un nuevo marco universal del bien común universal, tomando en cuenta la diversidad y las diferencias que hay entre los pueblos, los grupos y los individuos”.



Otro de los invitados es el rapero mexicano Juan Sant.

Vida, política y naturaleza. Con ese objetivo, para La noche de las ideas en México, que se realizará a la par en otras naciones, el 30 de enero, a partir de las 17 horas, han convocado a actores de distintas disciplinas, entre ellos Valérie Barbosa, Brian Chambouleyron, Marina De Tavira, Francesca Fedrizzi, Néstor García Canclini, Eduardo García Ramírez, Daniel Goldin, Tomás Granados, Siobhan Guerrero, Matyouz Ladurée, Koulsy Lamko, Michèle Laruë-Charlus y Antonio Lazcano.

“Ser o estar vivo, nosotros lo dividimos en distintos ejes articuladores. Estamos vivas, queremos plantear qué significa en términos de cambio y política cultural la reivindicación de las mujeres; pero también hablamos de las identidades de géneros: estar vivas, estar vivos y estar vives. Otro eje es el de la vida y la política; hoy hay un movimiento muy fuerte de crítica a las instituciones políticas representativas y se están inventando nuevas maneras de hacer política; un tercer eje es cómo debemos imaginar una nueva manera de relacionarnos entre nosotros, incluso reflexionar sobre cuáles son los derechos de la naturaleza hoy en día; sabemos que hay pueblos indígenas que tienen otra visión de la naturaleza y que tienen una relación más respetuosa y de conversación con la naturaleza, más armoniosa”, afirma Boccara.

Puntualiza además que la programación no es de la embajada de Francia, sino una que hicieron junto con el Museo Universitario del Chopo. “La idea es romper con las brechas generacionales, es hacer una noche para todos; es como una fiesta del pensamiento y de los sentidos, una noche performática en la que también estarán Rossana Reguillo, Judith Revel, Elsie Rockwell, Patricio Sanhueza Smith, Karine Tinat, Myriam Revault D´Allonnes Jean-Philippe Uzan, Sayak Valencia, Denis Vidal, Van-T, Ximbo, Alonso Arreola, Emmanuel Pina, Juan Sant, Zara Monroy y Pat Boy y Vincent Velázquez.

“Hay un inicio de solución para algunos problemas, pero el hecho de que haya 145 noches demuestra que hay una conciencia de que estamos en un mundo totalmente globalizado e interconectado, que los problemas o los enfrentamos todos juntos o nos morimos todos juntos, que no hay un país que lo pueda solucionar todo, hay una voluntad por parte de una población cada vez más educada, cada vez más informada con voluntad de saber más y de dar su opinión; eso que yo llamo democracia deliberativa”, asegura Guillaume Boccara.

Preguntas como ¿qué sentido darle a la vida en este momento crucial de nuestra civilización?, ¿cómo reinventar la vida democrática en un momento de agudización de las desigualdades? y ¿en qué medida las luchas globales de las mujeres por la igualdad y el reconocimiento tienden a redefinir las fronteras de la vida en los ámbitos privado y público y a expandir el dominio de los derechos vitales y culturales? abrirán la discusión y confirman a Boccara que “la gente no quiere ser objeto de la historia sino quiere ser sujeto activo de la historia”.