La UNAM es el lugar donde la universalidad del espíritu humano se manifiesta, donde aprendí lo importante que es ser una persona de valores y una profesionista ética y con responsabilidad social, y que me ha brindado invaluables oportunidades de aprendizaje y crecimiento.

Soy Puma de corazón, con un amplio recorrido en nuestra querida Alma Máter, la UNAM. Es un verdadero placer compartir con ustedes lo que esta institución ha significado en mi vida, ya que, al igual que para muchos, ha sido la que me ha forjado e impulsado a ser quien soy hoy. Quizá mi experiencia pueda inspirar a otros a superarse, a luchar siempre por sus sueños y a llevar en alto el prestigioso nombre de la Universidad de la Nación, que hoy, con gran admiración, se encuentra nuevamente entre los cien mejores lugares del mundo.

Desde muy joven, he buscado desafiar mis límites y generar un impacto positivo en mi entorno. Mi pasión por las matemáticas me llevó a estudiar Actuaría y elegí estudiarla en la mejor universidad del país: la UNAM. Tuve varias cátedras en las que me enseñaron el verdadero valor de lo que es la profesión, así como no sólo a percibir el significado de las matemáticas como arte y ciencia, sino a entender, integrar y aplicar el conocimiento más allá del aula.

Durante ese trayecto descubrí mi interés por el campo de la estadística, los seguros y la seguridad social, desarrollé habilidades analíticas y sociales, amplié mi horizonte sobre la diversidad y la riqueza cultural del país, y comprendí la importancia de tener una educación integral y de adaptarse al cambio. Inicié mi vida laboral en 2010, como auditora en la firma Ernst & Young, y a la par decidí combinar mi pasión por la enseñanza, primero como profesora adjunta y después como titular de asignatura en la Facultad de Ciencias, labor en la que continúo a la fecha.

De 2012 a 2019, tuve la oportunidad de trabajar en el Seguro Popular, donde pude aplicar conocimientos de la carrera en ámbitos relacionados con la salud, y, con el objetivo de abordar las problemáticas presupuestales que enfrentaba, en 2014 retomé mis estudios en la UNAM, esta vez en el área de Investigación de Operaciones, en el posgrado de Ingeniería.

Durante la maestría aprendí técnicas para optimizar recursos y hacer más eficiente su distribución entre las entidades federativas. Esto me llevó a desarrollar el proyecto ganador del 2.° lugar del Premio AFIRME-Fundación UNAM, cuyo propósito fue realizar una propuesta de un modelo de distribución de recursos de la Secretaría de Salud entre las entidades federativas, basado en la necesidad, uso y calidad de los servicios de salud, que hoy, más que nunca, podría considerarse para mejorar las condiciones financieras del sistema de salud pública en México.

En 2019, inicié una nueva etapa como reguladora del sector privado de seguros y, en busca de mayor consolidación profesional, en 2021 decidí realizar una segunda maestría, también en la UNAM, pero esta vez en Alta Dirección, gracias a la cual entendí la importancia de desarrollar una visión estratégica e integral para que una organización sea exitosa y no sólo eso, sino para mejorar como ser humano y directiva.

Gracias nuevamente a mi querida Alma Máter, por todo lo que me ha dado, y a Fundación UNAM y a Grupo AFIRME por este gran reconocimiento y su valioso apoyo para estas nobles causas de educación y desarrollo científico en el país.

Ganadora del 2.° lugar del Premio AFIRME-Fundación UNAM.