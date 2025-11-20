Nueva York. Un cuadro del pintor austríaco Gustav Klimt, Retrato de Elisabeth Lederer, se vendió este martes por 236 millones de dólares en una subasta en Sotheby's en Nueva York y se convirtió en la obra de arte moderno más cara, además de marcar un récord para el autor y para la institución.

Este Klimt, la pieza más destacada de la venta del magnate de la cosmética Leonard Lauder, partió de unos 130 millones de dólares y fue objeto de una batalla de pujas entre seis interesados que se alargó 20 minutos hasta que el martillazo declaró a un ganador, cuya identidad no se ha dado a conocer.

Retrato de Elisabeth Lederer (1914-16) sobresalía por su gran tamaño, su alta estimación y su historia, pues fue confiscado por los nazis antes de ser recuperado por la familia de la protagonista, que era cliente de Klimt, y finalmente adquirido por el hijo de la empresaria Estée Lauder en los años 80.

El cuadro pulverizó el récord previo de Klimt; 108 millones que consiguió Dame mit Fächer (Lady with a Fan) en una subasta en 2023, y también marcó un hito en la historia de Sotheby's, superando los 157 millones recaudados por Nu couché de Amedeo Modigliani en 2018.

El retrato de la joven Lederer es, también, la segunda obra más cara vendida en una subasta, desbancando a Shot Sage Blue Marilyn, de Andy Warhol, que recaudó 195 millones en 2022, y solo por detrás de Salvator Mundi, de Leonardo Da Vinci, que alcanzó una cota difícil de igualar, de 450 millones, en 2017.

Elisabeth Lederer, hija del industrial August Lederer y su esposa Serena, era tan cercana con Klimt que lo llamaba “tío”, y tras la anexión nazi de Austria, la joven llegó a decir que el pintor era su padre biológico para convencer a las autoridades de que no tenía sangre judía, señaló la institución.

La obra ha sido una de las atracciones de la nueva sede de Sotheby's, un conocido edificio brutalista diseñado por Marcel Breuer que abrió este mes, y donde miles de personas han esperado horas en la calle para ver las piezas a subasta.

En segundo lugar se vendió, por 86 millones de dólares, Blumenwiese (Blooming Meadow) y en tercer lugar, por 68 millones, Waldabhang bei Unterach am Attersee (Forest Slope in Unterach on the Attersee), dos paisajes de Klimt que nunca habían salido a subasta antes.

En total, Sotheby's subastó 24 piezas de la colección de Lauder de reconocidos artistas. (EFE)