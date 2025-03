La bailarina japonesa Natsu Nakajima (1943-2024), una de las grandes divulgadoras del teatro Butoh en México, será homenajeada el 1 y 2 de marzo en el Jardín Escénico de Chapultepec. En este homenaje, que organizan Sakiko Yokoo y Espartaco Martínez, la coreógrafa y bailarina Lola Lince, quien fuera discípula de Natsu, presentará su obra "El sentimiento del tiempo / Poema escénico en 4 pasajes": "Mi sensei Natsu Nakajima falleció hace un año, el 3 de marzo. Es un aniversario luctuoso, falleció aquí en México, donde hizo su gira póstuma que organizó Sakiko. Fue un privilegio tenerla otra vez aquí. Yo tenía tantas ganas de volverla a ver porque es una mujer que realmente me ha inspirado en mi vida, además de que era divertida y una amiga entrañable, una gurú en toda la extensión de la palabra que vino a despedirse de sus amigos mexicanos, de su familia mexicana que ella llamaba: Abraham Oceransky, Patricia Cardona y yo", cuenta Lince y recuerda que fue hace exactamente un año cuando Natsu se presentó en el Salón de la Danza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde dio vida a su última pieza, "Tiempo".

Cervantino: Lola Lince dedica pieza coreográfica a quienes “murieron en soledad, sin un beso, sin una mano amiga”

Lee también: "El cisne negro", la otra cara de "El lago de los cisnes" en el Castillo de Chapultepec



"Originalmente se llamaba ´Al morir van naciendo´, pero cuando ella estuvo aquí conmigo en Guanajuato, y estábamos hablando sobre su pieza me contó que su pieza, en realidad, no debían llamarse así, sino ´Tiempo´. Le dije que justamente yo tenía una pieza llamada ´El sentimiento del tiempo´ que para mí ha sido un vehículo para honrar a mis muertos".



Y en la plática comenzaron a hablar de los "Four Quartets", de T. S. Eliot. "El homenaje me permite presentar mi pieza, ´El sentimiento del tiempo´ para honrar su memoria. Natsu me dijo: por favor, Lola, enséñame tu pieza, pero en ese momento yo estaba en Guanajuato metida en otro de mis proyectos ´Operativo Kafka´. En otra circunstancia, en otro canal, le respondí que mejor le enseñaba esa otra pieza que iba a estar y le prometí que cuando viniera le mostraría El sentimiento del tiempo", concluye la coreógrafa.



En el homenaje se proyectará también el documental "Última gira en México de Natsu Nakajima", de Mauricio Novelo, y se presentará el libro póstumo "Al desaparecer van naciendo", entre otras actividades.

Lee también: La bailarina Elisa Carrillo será directora de la Escuela John Cranko de Alemania