“Nana” explora el mal del Alzheimer, los recuerdos y el duelo

A la abuela Tona le están robando los recuerdos, convencida de esta verdad que ha escuchado, May, una pequeña niña que vive con sus padres y la abuela, decide hacer todo lo posible por rescatar a Tona y ayudarla; pero lograr su cometido no será tan fácil, pues Tona en realidad vive con una condición: el Alzheimer, y en realidad lo que May tendrá que hacer, al igual que su familia, será despedir a la abuela y atravesar el duelo, como muchos mexicanos lo han atravesado durante la pandemia por el Covid-19.

Nana, el monólogo que hoy comienza temporada en el Foro A Poco No (República de Cuba 49, Centro Histórico) es una obra “que busca abordar estos temas del Alzheimer, nuestros adultos mayores y también el tema del duelo”, asegura José Uriel García Solís, dramaturgo y director de la puesta en escena que es parte de la programación de la Dirección del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la CDMX, y quien señala que la trama gira en torno a una niña que escucha que a su abuela le están robando los recuerdos.

“A través de diferentes escenas vemos cómo esta condición merma la relación familiar y repercute en el núcleo familiar. Lo que buscamos con la obra es exhortar a una reflexión y también, desde la catarsis, incidir en nuestros espectadores”, asegura García Solís, para quien el teatro es el lugar desde donde se abordan estas experiencias que atraviesa la humanidad.

“La catarsis nos permite incidir en estos actos de reflexión y generar esta conciencia sobre este padecimiento y tomar otra mirada ante nuestros adultos mayores”, afirma el dramaturgo de esta pieza de la compañía La Gorgona Teatro, originaria de Toluca, Estado de México, con 10 años de vida, y que es protagonizada por la actriz Dani Crank.

La puesta en escena que está dirigida a público de 12 años en adelante transita por diversas emociones al abarcar momentos de ternura y comedia, pero también de tensión, reflexión y catarsis. “Es una invitación a observar desde otra perspectiva. Es vivir el duelo al ver a un ser querido que era dueño de sus emociones y su vida, ir perdiendo las capacidades físicas y las capacidades mentales; nosotros los planteamos desde una dramaturgia empática y honesta”, afirma el autor y director teatral.

A través de diferentes escenas, Dani Crank se desdobla para interpretar a cuatro personajes: May, la mamá, Nana y Doña Tona. Es un monólogo en el que la actriz trabaja la dualidad niñez-vejez a través de comportamientos que nos recuerdan que con el paso de los años hay un punto de regreso.

“Apostamos hacia ese lugar y a que el tratamiento sea desde la ternura. Nosotros creemos en el teatro como una expresión de ternura ante el otro. Y en estos tiempos el asunto de la muerte estuvo muy presente y en la obra está como un tema hacia el duelo y la despedida. Nos pareció que el proyecto resultaba pertinente para esta época”, señala José Uriel García Solís.

“Creemos que el teatro debe ser un acompañante de los procesos que vivimos como humanidad”, dice el creador que con La Gorgona Teatro presenta Nana, obra que forma parte del programa México en Escena-Grupos Artísticos. Tendrá funciones jueves y viernes 8 pm, sábados 7 pm y domingos 6 pm; hasta el 6 de noviembre.