Luego de casi 6 años cerrado, el Museo Dolores Olmedo reanudará actividades en su sede original, en La Noria.

Esta tarde, a través de sus redes sociales, el Dolores Olmedo anunció que se están preparando para su reapertura, y que será el 30 de mayo la fecha en que salgan a la venta los boletos para acudir al recinto ubicado al sur de la Ciudad de México.

Si bien aún no se anuncia la fecha exacta de la reapertura, hace unos meses el museo anunció que reabrirá sus puertas para la Copa Mundial de Fútbol 2026, por lo que es posible que el recinto comience de nuevo operaciones este verano.

“Próximamente estará disponible nuestro nuevo sitio web para reserva de boletos #SAVETHEDATE 30 de mayo 2026 #MuseoDoloresOlmedo”, se puede leer en la publicación. El posteo se acompaña con una fotografía de uno de los pasillos del Museo Dolores Olmedo.

En un video publicado en las redes sociales del museo se destaca la cercanía que tiene el recinto con el antes llamado Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte: “Se ubica en la colonia La Noria, a solo unos minutos del Estadio de la Ciudad de México”. También cuentan allí cómo en la Hacienda, que “alberga las dos colecciones más grandes que existen en el mundo de Diego Rivera y Frida Kahlo”, llegó a vivir Dolores Olmedo en 1986 y que lo habitó hasta su muerte, en 2002.

“Ahora el Museo se prepara para recibir a miles de visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los invitamos a visitar La Noria y la Casa Dolores Olmedo, con las obras de Diego y Frida y toda la naturaleza que rodea a este espacio único”, se escucha en el video que compartió la cuenta oficial del recinto.

El Museo Dolores Olmedo ha estado en la polémica en los últimos años, pues se había anunciado que sus colecciones de Frida Kahlo y Diego Rivera serían trasladadas al parque de diversiones Parque Aztlán, en Chapultepec, incumpliendo la última voluntad de Dolores Olmedo, quien en su Fideicomiso estipula que el recinto y sus colecciones no pueden salir de su lugar original.

Actualmente, en Parque Aztlán no se ha comenzado la construcción de la nueva sede del Museo Dolores Olmedo, aunque sigue el anuncio, que está desde hace meses, de que ahí “estará próximamente”, además sus propietarios no se han retractado sobre este proyecto, por lo que la incertidumbre sobre el destino de estas colecciones continúa.

Faltan 150 días para que la Copa del Mundo de Fútbol comience, teniendo a México como país inaugural.

Con información de Frida Juárez Bautista

