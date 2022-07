Musas Sonideras celebra cinco años de lucha y baile

Marisol Mendoza, conocida como la Musa Mayor, cree en el poder del baile como un agente de lucha y resistencia. En 2017 consolida el proyecto Musas Sonideras, una colectiva conformada por 47 mujeres de México, Colombia y Estados Unidos. Su objetivo, además de hacer vibrar las pistas de baile mediante la selección de salsas, cumbias y High Energy, es visibilizar su movimiento como un agente de resistencia social.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la Musa Mayor reafirma y defiende la importancia de luchar por mejores condiciones laborales y sociales, todo esto de la mano de la reindivicación de la mujer en el circuito sonidero, ambiente que históricamente fue dominado por hombres.

“La dificultad más grande al inicio fue encontrar un espacio; nos decían que no cabíamos, que no era nuestro lugar. La primera vez que me iba a presentar en un salón fue un día difícil, al final nos dejaron sin sonido y se canceló el evento. A partir de ese día triste nació Musas Sonideras, cada dificultad me lleva a una búsqueda y a una lucha”, afirma Marisol Mendoza.

La promotora cultural recuerda con alegría el inicio de su proyecto, el cual se fortaleció durante la pandemia con el uso de herramientas digitales. “En pandemia se acercó a nosotros la Secretaría de Cultura, nos invitaron a hacer transmisiones en vivo en sus redes sociales. A raíz de eso tuvimos más alcance, pudimos visibilizar sonideras de Texas, Chicago, California y otros lugares de México y Estados Unidos, con lo que la colectiva aumentó”, comparte con alegría.

Para Mendoza, el movimiento que encabeza también representa una forma de resistencia ante las problemáticas sociales y culturales que enfrenta la sociedad actual. “Musas Sonideras no nació como una lucha, eso se fue dando. De manera indirecta me volví feminista, porque trabajo para las mujeres. Lucho por visibilizarnos, por pagos dignos, por lugares dignos en donde podemos presentarnos. Muchas de nosotras también somos madres solteras, tenemos que pagar luz, agua, renta”, cuenta.

Para la Musa Mayor, su movimiento también es político y cultural, ya que representa una forma de vivir, resistir y expresarse. “Al inicio nos llamaron contracultura, porque empezamos en la calle, tocábamos en banquetas de Neza, de Iztapalapa, de las zonas periféricas, nos encontrábamos en un circuito underground y luego fuimos creciendo, incluso ahora nos reconoce el gobierno”. Mendoza defiende la interacción única entre las sonideras y el público, la cual se da a través de la generación de un espacio libre de baile y expresión.

Su movimiento, el cual celebra su quinto aniversario, tendrá una presentación en el emblemático Salón Los Ángeles, lugar mítico de baile, ahí estarán representadas por Abigail Sánchez Puebla, conocida como La Mamazona, primera sonidera transexual. “Por primera vez voy a presentarme en este salón... que una mujer trans se presente en este emblemático salón es algo que nunca imaginé. Cada audiencia es diferente, afortunadamente me han recibido de manera positiva en los lugares donde me he presentado”, afirmó en entrevista.

En la presentación en el mítico salón también estarán Sonido Mimí y Chikýs La Voz, en representación de las Musas.

La colectiva también participará en el Festival Internacional Cervantino, el cual celebra su 50 aniversario.

“Yo no sé si voy a estar en 10 años, solamente espero tener un crecimiento como el que hemos tenido hasta el día de hoy. Estamos contentas porque tenemos contratos para presentarnos hasta octubre, después de ahí seguiremos luchando”, concluye Marisol Mendoza.

