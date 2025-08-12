Más Información
Embajada de EU destaca "mano firme" de Sheinbaum contra el crimen organizado tras envío de 26 narcos; agradece "valiente cooperación"
SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad
Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma
Alianza de Medios Mx celebra protección de la Corte a columnas de opinión; “es un avance a la democracia en México”, reconoce
México prohibirá importación temporal de calzado a maquiladoras; aplicará arancel de 25% a zapatos de otros países
Suman 200 viviendas afectadas por recientes lluvias en GAM y Venustiano Carranza: Myriam Urzúa; hubo "exceso de precipitación", afirma
“La mancha púrpura más grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX
Henri Donnadieu, empresario y promotor cultural, falleció esta tarde en su casa, en Cuernavaca, Morelos, a los 82 años,
Donnadieu fue reconocido por incorporar a la vida cultural del país la agenda LGBT en México, en un momento en que la represión contra la comunidad de la diversidad sexual era alta y tensa.
El promotor fue fundador del legendario bar “El Nueve”, un espacio que estuvo ubicado en la Zona Rosa de la CDMX, y que gozó de amplia popularidad entre la comunidad LGBT+, ya que, más que un bar, era un espacio donde la vida cultural del país y la diversidad sexual se enlazaban.
Lee también El Nueve, 140 metros cuadrados de libertad
Nació en la Costa Azul, Francia, en 1943 y llegó a México como refugiado político en 1976. Donnadieu estudió Ciencias Políticas en la Universidad de La Sorbona, y tras vivir en Australia y Nueva Caledonia, donde fundó el Partido Unión Antirracial, llegó a México.
El bar “El Nueve” abrió sus puertas el 23 de enero de 1977 y se convirtió en un refugio y un centro de contracultura donde se mezclaban artistas, políticos y personas de la comunidad LGBT+ en una época de gran represión y censura. El bar fue un espacio de libertad y un pilar del underground mexicano.
Donnadieu también fue escritor y su vida fue inspiración para el libro de Guillermo Osorno, "Tengo que morir todas las noches", y él escribió su propia autobiografía, "La noche soy yo".
Durante la crisis del VIH/SIDA, el bar se transformó en un centro de información y apoyo.
En una entrevista para el suplemento cultural Confabulario de este diario, Donnadieu abordó la cartelera cultural de “El Nueve”, ya que fue espacio para performances. Artistas como Marcos Kurtycz o El Sindicato del Terror se presentaron a dar show. La gran estrella fue Kitsch Company, fundada por Henri Donnadieu, e inspirada en el grupo de travestis Ridiculous Company de Charles Ludlam, en Nueva York.
“Escribía los guiones los fines de semana fumando mota con un poco de opio, tenía como admiradores a mis dos pericos, y salían unos textos que de repente encuentro y digo: ‘Henri, cómo escribiste esas cosas’. Los lunes montábamos el espectáculo y el miércoles lo presentábamos”, narró en esa entrevista.