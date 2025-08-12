Henri Donnadieu, empresario y promotor cultural, falleció esta tarde en su casa, en Cuernavaca, Morelos, a los 82 años,

Donnadieu fue reconocido por incorporar a la vida cultural del país la agenda LGBT en México, en un momento en que la represión contra la comunidad de la diversidad sexual era alta y tensa.

El promotor fue fundador del legendario bar “El Nueve”, un espacio que estuvo ubicado en la Zona Rosa de la CDMX, y que gozó de amplia popularidad entre la comunidad LGBT+, ya que, más que un bar, era un espacio donde la vida cultural del país y la diversidad sexual se enlazaban.

Nació en la Costa Azul, Francia, en 1943 y llegó a México como refugiado político en 1976. Donnadieu estudió Ciencias Políticas en la Universidad de La Sorbona, y tras vivir en Australia y Nueva Caledonia, donde fundó el Partido Unión Antirracial, llegó a México.

El bar “El Nueve” abrió sus puertas el 23 de enero de 1977 y se convirtió en un refugio y un centro de contracultura donde se mezclaban artistas, políticos y personas de la comunidad LGBT+ en una época de gran represión y censura. El bar fue un espacio de libertad y un pilar del underground mexicano.

Donnadieu también fue escritor y su vida fue inspiración para el libro de Guillermo Osorno, "Tengo que morir todas las noches", y él escribió su propia autobiografía, "La noche soy yo".

Durante la crisis del VIH/SIDA, el bar se transformó en un centro de información y apoyo.

En una entrevista para el suplemento cultural Confabulario de este diario, Donnadieu abordó la cartelera cultural de “El Nueve”, ya que fue espacio para performances. Artistas como Marcos Kurtycz o El Sindicato del Terror se presentaron a dar show. La gran estrella fue Kitsch Company, fundada por Henri Donnadieu, e inspirada en el grupo de travestis Ridiculous Company de Charles Ludlam, en Nueva York.

“Escribía los guiones los fines de semana fumando mota con un poco de opio, tenía como admiradores a mis dos pericos, y salían unos textos que de repente encuentro y digo: ‘Henri, cómo escribiste esas cosas’. Los lunes montábamos el espectáculo y el miércoles lo presentábamos”, narró en esa entrevista.