MMF, reflexiones de una relación poliamorosa

La comedia dramática MMF: amor, deseo, apego y la gente que no entiende la diferencia, escrita por el dramaturgo David L. Kimple y dirigida en México por Valeria Fabbri, trata sobre la ruptura de una relación poliamorosa, una “trieja” que conforman Daniel, Julia y Miguel, quienes en este proceso reflexionan sobre la responsabilidad al establecer vínculos emocionales.

El nombre MMF corresponde a las siglas en inglés para designar a dos hombres y una mujer: two male, one female. Para Fernanda Mijares-Bracho, su personaje (Julia) se integra a la relación de Miguel y Daniel dos semanas después de que ésta empieza. “Los tres se comprometen con cada uno y tienen mucha química desde el principio, incluso viven juntos y establecen una cotidianidad funcional y bonita. Sin embargo, la historia empieza cuando se rompe la cotidianidad o, en otras palabras, la relación. El público asiste, entonces, a lo que la ruptura le genera a los tres personajes”, contó Mijares-Bracho, quien también produjo e hizo la traducción del guión junto a Patricio José. Además, Patricio es el actor que interpreta a Daniel, mientras que Miguel es representado por Axel Arenas.

La obra —detalló la actriz— trata sobre la importancia de la comunicación asertiva, “independientemente de que en la relación haya dos, tres o cinco personas. El mensaje es justo la importancia del amor ético, el amor en el que se comunican los límites y se habla de lo que se espera del otro; también son importantes las palabras en las que uno mismo no se esconde, la salud mental, física y sexual, así como el poder de responsabilizarse del impacto de los propios actos en los demás para no ser egoísta y cuidar a la persona a la que se ama. Estos aspectos pueden complicarse aún más en una trieja, por eso es valiosa su reflexión en el escenario”.

Otra cuestión abordada en MMF es la diferencia entre estar enamorado y amar a alguien. “Una pregunta de la que se ha hablado mucho y que todos se han planteado desde diversos puntos, sin aún tener una respuesta clara”, dijo.

Al nombre de la pieza se le añadió, en este montaje, el subtítulo Amor, deseo, apego y la gente que no entiende la diferencia para hacer énfasis en qué significa amar a alguien, contó Mijares-Bracho. “Una cuestión filosófica, tan antigua como la humanidad, que exploramos con los conflictos de los tres personajes. En sí, es una obra sobre las relaciones y podría contarse también con una pareja de dos personas”.

Para la dirección de la obra —que se desarrolla al interior de un departamento e incluye flashbacks previos a la relación— “buscamos, como productores, a alguien que entendiera las relaciones no convencionales. Valeria Fabbri fue la indicada, lo hizo de forma amorosa. Creo que las nuevas generaciones están más comprometidas con ir a terapia y poner límites. Las puertas hacia nuevas maneras de relacionarnos se empiezan a abrir, pero aún hay mucho de las formas preestablecidas. Es importante explorar por qué éstas no han funcionado y no cerrar nuestras posibilidades de comprensión”, concluyó la actriz.

MMF se estrena el 24 de junio en el Foro Lucerna-Teatro Milán (Lucerna 64, Juárez) y se puede ver hasta el 17 de julio. Funciones: viernes a las 20:30 hrs., sábado a las 17:30 hrs. y 20 hrs; domingo, 13 hrs. y 17 hrs. Entrada: $350.