México y Estados siguen la colaboración para la recuperación de bienes culturales y en una década se han devuelto a nuestro país cerca de10 mil 500 piezas arqueológicas e históricas.

Durante el foro Patrimonio Cultural y Fases del Combate al Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, organizado por la embajada de Estados Unidos en México, se destacó que el país vecino es el que más repatriaciones hace.

Thalía Edith Velasco Castelán, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señaló la falta de denuncias e indicó que hace falta un inventario, por lo que es necesario capacitar a las comunidades.

Comentó que hay una identificación tardía de las pérdidas, pocas denuncias de los robos y poca información de las obras robadas.

"A veces el robo no se identifica de una manera expedita, a veces las distracciones se dan de manera velada y se percatan de los robos mucho tiempo después ", dijo la funcionaría del INAH.

Nos interesa capacitar a las comunidades en los inventarios, añadió.

Como "reto" mencionó el acercamiento con las personas coleccionistas de obras.

EU y México mantienen cooperación para recuperar patrimonio cultural, coinciden especialistas

Arturo D. Colón Anguita, jefe de Unidad en el Departamento de Seguridad, informó que desde 2007 se han repatriado más de 25 mil piezas a 40 países, así como a personas e instituciones extranjeras.

En el foro se destacó que el gobierno estadounidense el ha devuelto piezas como el manuscrito de Hernán Cortés; el monumento 9 de Chalcatzingo, pieza Olmeca de 2 mil 500 años de antigüedad; y una representación de Santa Rosa de Lima, que data del siglo XVII.