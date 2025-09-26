Más Información

Fiscalía capitalina confirma que influencer venezolana Angie Miller, reportada como desaparecida, está detenida en Tlalnepantla

Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura

Activan doble alerta por vientos fuertes en 6 alcaldías de CDMX; en esta demarcación las rachas podrían alcanzar 69 km/h

FGR y UIF investigan fraude a CFE; desfalco sería por más de mil mdp

Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp; afirma que es “ataque de la derecha conservadora”

Juez de CDMX desecha nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán contra cualquier orden de aprehensión

Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza

Consulado de México reporta "drama humano" en el Deportation Depot de Florida, con 176 connacionales detenidos

México y Estados siguen la colaboración para la recuperación de bienes culturales y en una década se han devuelto a nuestro país cerca de10 mil 500 piezas arqueológicas e históricas.

Durante el foro Patrimonio Cultural y Fases del Combate al Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, organizado por la embajada de Estados Unidos en México, se destacó que el país vecino es el que más repatriaciones hace.

Thalía Edith Velasco Castelán, del Instituto Nacional de Antropología e Historia señaló la falta de denuncias e indicó que hace falta un inventario, por lo que es necesario capacitar a las comunidades.

Comentó que hay una identificación tardía de las pérdidas, pocas denuncias de los robos y poca información de las obras robadas.

"A veces el robo no se identifica de una manera expedita, a veces las distracciones se dan de manera velada y se percatan de los robos mucho tiempo después ", dijo la funcionaría del INAH.

Nos interesa capacitar a las comunidades en los inventarios, añadió.

Como "reto" mencionó el acercamiento con las personas coleccionistas de obras.

EU y México mantienen cooperación para recuperar patrimonio cultural, coinciden especialistas

Arturo D. Colón Anguita, jefe de Unidad en el Departamento de Seguridad, informó que desde 2007 se han repatriado más de 25 mil piezas a 40 países, así como a personas e instituciones extranjeras.

En el foro se destacó que el gobierno estadounidense el ha devuelto piezas como el manuscrito de Hernán Cortés; el monumento 9 de Chalcatzingo, pieza Olmeca de 2 mil 500 años de antigüedad; y una representación de Santa Rosa de Lima, que data del siglo XVII.

