La escritora mexicana (CDMX, 1961) es la ganadora del Premio de la Feria Internacional del Estado de México (FILEM) 2025, por ser una de las voces consolidadas de la escritura nacional y por combinar su trabajo creativo con la crítica literaria y la docencia.

El anuncio del reconocimiento se hizo esta mañana en las redes sociales de la FILEM, con un mensaje en donde se destaca el trabajo poetico de la escritora, que “explora temas como la memoria y la identidad con un lenguaje preciso y emotivo. Como ensayista, ofrece un análisis agudo y lúcido de la literatura y la cultura”.

La FILEM 2025 se celebrará desde hoy y hasta el 5 de octubre de 2025 en Toluca, Estado de México, en la Plaza de los Mártires, así como en varios foros alternos en la ciudad.

¿Quién es Malva Flores?

Malva Flores es una figura central en el panorama de las letras mexicanas contemporáneas, destacándose como poeta, ensayista, crítica y académica. Su trayectoria se caracteriza por una exploración crítica y profunda de la literatura y la historia intelectual de México, lo que la ha posicionado como una voz esencial en el debate cultural.

Su labor ha sido consistentemente galardonada, siendo distinguida con el Premio Internacional Alfonso Reyes 2022 en reconocimiento a su trayectoria y vocación como escritora, investigadora, crítica y docente.

Además de su obra escrita, Malva Flores ha sido editora de poesía en la revista Letras Libres y es la impulsora y directora de Péndola, una plataforma digital dedicada a la investigación, difusión y divulgación de revistas culturales hispanoamericanas, vista como un "repositorio de repositorios".

