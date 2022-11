Más de 500 ilustraciones sobre Castro, en un libro

La historia (oficial) me absolverá (La Katrina Editorial), un libro que compila más de 500 ilustraciones sobre Fidel Castro, es uno de los últimos proyectos de Eduardo del Río, mejor conocido como Rius, cuenta Arturo Kemchs, coautor del libro.

Llevó siete años terminar la publicación que es en sí una investigación sobre los cartones que han retratado la histórica figura de Castro. El libro comienza con uno de los primeros cartones publicados sobre el político cubano, que data de 1954. Conforme avanza el libro, la barba del socialista y los colores en los dibujos aumentan en la misma proporción. La compilación, que tiene la lógica cronológica, concluye con dibujos de un Castro ya envejecido y vestido en pants de Adidas, así como con los homenajes y burlas póstumas. De hecho, la muerte de Fidel Castro llegó cuando Rius y Kemchs aún hacían la compilación de cartones. “Ya se nos murió este cabrón”, recuerda Kemchs que le dijo Rius, en noviembre de 2016.

“La idea original es de Rius. Ya le había ayudado con el libro de Lástima de Cuba. Nos pusimos a contactar con los otros caricaturistas, conseguimos material de caricaturistas que ya habían muerto. Le estábamos dando armazón”, cuenta Kemchs. En el proceso de creación del libro, también falleció Rius, en 2017.

“Cuando estuvo delicado de salud, ya cada día iba menos. El último sobre con caricaturas me lo dio cuando le dieron un reconocimiento en El Estanquillo. Después se enfrió durante un buen tiempo el proyecto; era lo de menos, andar pensando en el libro. Dos años después de su muerte, me da por retomar el proyecto, pues él inició esto y me tuvo la confianza para que lo hiciéramos entre los dos, entonces lo tengo que terminar”, cuenta el monero que publica en esta casa editorial.

El libro no sigue ninguna línea política, más bien muestra la pluralidad de opiniones en torno a la figura de Castro. Tan sólo en la portada se ve a Fidel con una ala de ángel y otra de demonio. “Creo que da exactamente la imagen de la visión del mundo sobre Castro, algunos lo apoyan, otros no”. Sin embargo, ni en Cuba ni en Miami (Estados Unidos) quisieron presentar el libro, por sus posturas políticas.

Tanto Kemchs como Rius abordan en el prólogo cómo con el tiempo cambiaron de opinión sobre Castro, pues ambos iniciaron como simpatizantes y terminaron como críticos. “Pudimos en una época enamorarnos de esos proyectos, porque cuando eres joven eres muy idealista, pero conforme pasa el tiempo te empiezas a dar cuenta de los errores en una realidad política y económica. Si seguíamos siendo idealistas, más que analistas, estaríamos cayendo en un error”, dice el monero sobre el proceso de cambiar de opinión.

“Rius era un gran amigo de Andrés Manuel. Yo no sé qué opinión tendría, casi estoy seguro que en este momento estaría cambiando de opinión y siendo crítico de lo que está sucediendo en nuestro país. Así como se retracto de la Revolución cubana, quién sabe si en este momento ya tendría sus asegunes”, agrega.

Actualmente, Kemchs trabaja Rius de carne y hueso, un libro donde compila las vivencias que compartió con el monero, desde las emociones vividas en partidos del Atlas, hasta bailes de huaracha. Espera publicarlo en 2023.

La historia (oficial) me absolverá será presentado el 2 de diciembre, a las 12 horas en la FIL Guadalajara.



