Alrededor de una quinta parte de la plantilla docente del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz (ISMEV) protesta por despidos injustificados que empezaron desde la semana pasada. Estos despidos corresponden a perfiles de maestros que exigieron mejores condiciones de trabajo, que interpusieron demandas laborales en 2018 y que hoy están siendo despedidos por no aceptar una negociación que no les parece justa, explica, en entrevista, René Pérez Torres, maestro de teoría musical en la institución que depende de la Secretaría de Educación de Veracruz.

Detalla que, de una planta docente de más de cincuenta profesores, a once se les está notificando que no se renovará el contrato. Y cuenta que desde el gobierno de Javier Duarte se quiso extinguir el ISMEV, pero maestros y alumnos se movilizaron. Acto seguido no hubo aumento salarial y se les quitaron prestaciones con contratos de tres meses, continúa. “Cosa que nosotros tratamos de solucionar por medio del diálogo con autoridades, pero no se logró. Entonces, lo que hicimos fue que hace siete años interpusimos una demanda laboral. Los once que quieren despedir tenemos laudo a favor, pero la Secretaría de Educación se amparó”.

Hay casos de profesores con doctorado que ganan $2 mil 700 pesos a la quincena. Foto: Facebook Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz

El maestro continúa: el año pasado se les ofrecieron plazas y aumento de salario, a condición de que desistieran con las demandas. “Pero los once que estamos aquí ahora, los que están despidiendo, no accedimos, nosotros seguimos con la demanda. ¿Por qué? Porque eso sería deshacernos de nuestra antigüedad. Entre estos once, hay una maestra que tiene veintitrés años de antigüedad. Yo tengo quince, y el que menos tiene lleva nueve años. Entonces, no tiene sentido eso”.

Aunque también hubo maestros que sí desistieron a demandar porque a lo mucho sumaban entre uno y tres años de antigüedad: “Entonces, les convenía. Ellos decidieron que les convenía; nosotros, que tenemos muchos años, decidimos que no. Como no desistimos de la demanda, esto fue lo que nos pasó, que ya no se nos va a renovar el contrato”. Pérez Torres cuenta que los sueldos no se han subido desde 2012 y que él, que tiene un Doctorado en Música, gana $2 mil 700 pesos a la quincena como maestro (diez horas a la semana). Sobre la comunicación con autoridades afirma que: “Nos dieron una notificación que querían que firmáramos. Ninguno de nosotros la firmó. Ellos dicen que se apegan al Artículo 53-3 de la Ley Federal del Trabajo, que decía que, una vez que se acaba el contrato (nos hicieron firmar un contrato de nueve meses el año pasado) ellos adquieren el derecho de renovación”.