“La poética de la Tierra” es el título de la nueva exposición del artista colombo-canadiense Luis Fernando Suárez (Bogotá,1971), que alberga la Galería 526, en el Seminario de Cultura Mexicana.

La exposición, que cuenta con 29 obras, establece un diálogo entre la Tierra y el espectador, dice Suárez en entrevista con, porque la técnica con la que trabaja -yeso, acrílico y tinta sobre un lienzo- hace que sus obras tengan un aspecto “geológico”. Con este diálogo se espera que el espectador reflexione sobre el impacto que tienen sus acciones en la Tierra.

En la exposición se podrán ver piezas de distintos tamaños, incluyendo un díptico. Entre las obras se encuentran “Antártico” y “Ártico”, que tratan sobre el derretimiento de los polos y el impacto del aumento del nivel del mar. Suárez también retrata sucesos noticiosos que recién ocurrieron, como los incendios forestales que tuvieron lugar en Australia en 2019. De este hecho surge la obra “Incendios forestales/ Verano negro”.

Obra de Luis Fernando Suárez, incluida en la exposición “La poética de la Tierra”. Foto: Seminario de Cultura Mexicana

Además de retratar desastres naturales, Suárez hace obras sobre momentos personales, en los que el clima también ha sido protagonista. Por ejemplo, hay una obra que hace referencia a una fuerte nevada que ocurrió en Ontario, Canadá, en los años 90. Fue un suceso que por sí mismo afectó a varios habitantes, pero que también marcó la vida de Suárez, un colombiano que por primera vez se enfrentaba a temperaturas bajas tan extremas.

Además del aspecto “geológico” que dan el yeso, el acrílico y la tinta a su obra, Suárez ha continuado trabajando con esta técnica porque además le permite comunicar una característica muy latina: el tacto. El artista, quien desde 1997 vive en Canadá, explica que la combinación de estos materiales da la impresión de que las piezas son pesadas y además invitan a querer sentir su textura.

“En América Latina estamos acostumbrados a tocar y vengo de una familia de campesinos. Para mí el peso y la textura es un elemento muy importante porque despierta la curiosidad de la gente de tocar”, declara Suárez.

Para Suárez, la migración y el choque cultural es otro tema que aborda en su obra. “La migración me dio duro porque la comida no era la misma, el cambio de las estaciones me golpeó mucho. Fue muy duró, poco a poco me integré y ahora no sé de qué país soy. Me enriquecí, emigrar me enseñó que todo el mundo tiene la verdad, que todas las religiones tienen verdad, que todos tienen puntos de vista distintos. Tengo un cuadro que se llama ‘Frontera’, que expresa básicamente la problemática de cómo dejamos nuestros países por una mejor oportunidad”, concluye.

“La poética de la Tierra” estará abierta al público hasta el 23 de julio.

El Seminario de Cultura Mexicana se encuentra en Presidente Masaryk 526, Polanco y tiene el horario de martes a domingo de 11 a 18 horas.

