El lenguaje que fue la materia prima con la que el escritor peruano Mario Vargas Llosa construyó más de seis decenas de obras literarias, fue también uno de sus temas más polémicos en los últimos años. El novelista fallecido ayer domingo a los 89 años, llamó “estupidez” al lenguaje igualitario durante una conversación que sostuvo en 2020 en la Feria del Libro de Miami, con el periodista Jorge Ramos.

El narrador dijo que ese era un camino muy peligroso: “Desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido. Yo estoy de acuerdo con las feministas en las cosas fundamentales sin ninguna duda, hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres sin ninguna duda. Ahora, desnaturalizar el lenguaje porque se considera que el lenguaje es machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a probar”.

Y es que Jorge Ramos le preguntaba sobre el lenguaje igualitario. Mario Vargas Llosa lo interrumpió con la contra pregunta “pero ¿qué llamas lenguaje igualitario? A ver, ¿qué pasa con lenguaje igualitario?”, el periodismo explicó: “Si hay un grupo de mujeres, cinco o seis mujeres y estamos tú y yo, no decimos todas, decimos todos o nosotros. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas?”

Ese cuestionamiento generó una carcajada del autor de “La ciudad y los perros” y apuntó: “el lenguaje es algo que nace naturalmente y que sobre eso se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español, clarísimamente, un masculino inclusivo se llama, es un masculino inclusivo”.

Ramos, lo interrumpió para plantearle de nuevo “¿Eso no lo hace un lenguaje machista?”, a lo que el Nobel respondió con otra pregunta: “¿Por qué es machista?”. El periodista volvió a la carga para volver a ejemplificar con la reunión donde hay más mujeres que hombres, y le volvió a insistir “¿no debería ser nosotras en lugar de nosotros?”.

Y fue cuando el último integrante del movimiento literario llamado del boom, aseguró que ese era un camino muy peligroso, el de “desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido” y que al “desnaturalizar el lenguaje porque se considera que el lenguaje es machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a probar”.

Sin embargo, no fue la única ocasión en la que Mario Vargas Llosa abordó el lenguaje igualitario o inclusivo. En 2022, en otra conversación con el mismo periodista, el escritor fallecido ayer en Lima, Perú, calificó de “completamente ridículo” cuando Jorge Ramos le preguntó su opinión sobre la persona que siendo no binario o transexual prefiere identificarse como “elle” y no él o ella.

Mario Vargas Llosa respondió luego de una carcajada: “Es completamente ridículo… pero tú no puedes indicarte de esa manera tan excepcional utilizando un lenguaje distinto, es completamente distinto”.

Y agregó: “Conozco a muchos homosexuales que no creen en eso, que se sienten perfectamente satisfechos con las palabras que los designan en el diccionario. Absolutamente, digamos. Yo no me veo hablando en neutro, en neutro no tiene mucho sentido”.

Ramos le planteo si tal vez dentro de 20 o 30 años, quizás sea la manera de hablar; ante lo cual Vargas Llosa dijo: “si ocurre así, si ocurre, eso, yo creo que vamos hacia una separación del español en lenguas distintas. Espero que no ocurra por eso, porque si cada sector social va a determinar la manera como debe ser expresado ese sector, yo creo que ese es un camino hacia la confusión”.

Hoy, queda de Mario Vargas Llosa su pensamiento crítico y su literatura en la que hizo uso absoluto del lenguaje y de personajes con historias de toda índole.

melc