El mundo mágico de Harry Potter tiene más historias por contar y muestra de ello es que J.K. Rowling lanzará a partir del 27 de junio cuatro relatos cortos en formato digital del niño que sobrevivió a los hechizos de Lord Voldemort.

El anuncio fue dado desde Pottermore, página que es un referente para los amantes de Harry Potter y donde la escritora inglesa da noticias que conciernen al universo que ella creó desde "Harry Potter y la piedra filosofal".

"Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts" y "Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology" son las publicaciones que estarán disponibles en la plataforma a partir del 27 de junio, mientras "Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy" y "Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures" llegarán en meses posteriores.

Las historias repasarán las clases que Potter tuvo que aprender en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería junto a sus amigos, Ron Weasley y Hermione Granger, y contarán con las ilustraciones de Rohan Daniel Eason.

Las historias están inspiradas en la exposición "Harry Potter: A History of Magic", la cual recibió la British Library, del 20 de octubre de 2017 al 28 de febrero de 2018, en la que se contó con libros raros, manuscritos y objetos mágicos de la colección del recinto los cuales capturaran el folklor de las novelas de J.K. Rowling.

nrv