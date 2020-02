El humor hace tolerable lo terrible: Eduardo Rabasa

El humor como un medio para hacer tolerable aquello que de otra forma sería terrible. Esta idea mueve la pluma de Eduardo Rabasa, quien en "El Destino es un Conejo Que te da Órdenes" hace una serie de homenajes, pero también critica la contemporaneidad y evoca la bipolítica de Michel Foucault.

El título publicado por la editorial Pepitas de Calabaza reúne ocho cuentos del autor de novelas como "Cinta Negra" y "La Suma de los Ceros". Aunque el escritor consideró era libro menos político, "Liturgia del Cuerpo" y "Estirpe Miserable" recuerdan la naturaleza política de la humanidad.

El autor considera al humor como una parte importante de la literatura y la cotidianidad, en especial por el momento que vivimos en México no solo por la violencia, sino por las prácticas cotidianas de racismo y clasismo.

"El humor es como lo único que de pronto hace digerible o tolerable cosas que de otra forma solo serían terribles. No digo que con el humor dejen de ser terribles, pero quizá nos permite convivir de manera un poco más amables con ellas", sostiene el novelista en entrevista con EL UNIVERSAL.

El cuentista considera que en la actualidad hay una gran polarización que es producto del neoliberalismo que ha permitido que la riqueza se concentre en unas personas y la gente ya no tenga acceso a lo básico, como es el caso de Chile.

Sugirió que la concentración del dinero en unas manos y el aumento de la pobreza lo que provoca la crispación en nuestro país; además, en el caso de la ola feminista, afirmó que es la constancia amenaza de ser víctima de violencia o violación y encima haya una tasa de impunidad de 95%.

"Estirpe Miserable" cuenta con una referencia muy directa a lo que pasa en México, pues los gobernadores al tener el poder y "estar en un Olimpo todopoderoso", cometen actos de corrupción y reprimen a sus críticos, aunque al ser juzgados y perseguidos llegan a "estar en una especie de pocilga en donde no son nada y esperan el momento en que los apresarán".

El también editor confesó en entrevista que ese cuento tiene algunos elementos autobiográficos. Si bien no por la situación, sí por la mitología personal del personaje y los comentarios que recibe de su padre, además de ideas de la sociedad en la que está inmerso.

Así, por ejemplo, está una escena en la que el patriarca regaña a sus hijos por tener el cabello largo y les llama "maricones". También está algo que que le ocurrió a un amigo suyo, quien mientras estudiaba artes la UNAM se fue a huelga, por lo que su papá lo presionó estudiar en una universidad de paga con el fin relacionarse con hijos de familias poderosas.

"Estirpe Miserable" ahonda en el arquetipo de la clase política y el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue una figura que no pudo escapar a los ojos de Eduardo Rabasa. Una persona de Xalapa contó al escritor capitalino que, en la última etapa del gobierno de "Javidú" él se la pasaba emborrachándose y en videojuegos, lo cual él utilizó para llevar a su universo literario por el contraste del antes y después del poder.

EDUARDO RABASA, BIOPOLÍTICA Y ORWELL

"Liturgia del Cuerpo", otro de los cuentos que conforman "El Destino es un Conejo Que te da Órdenes", título y relato que rinden homenaje a la película "Donnie Darko" de Richard Kelly, también ahonda en cómo es que una persona va interesándose por el poder incluso más allá de la política, sino por medio del control de los cuerpos y la sexualidad.

Es en este texto donde el autor sugiere un poco la forma de la biopolítica propuesta por Michel Foucault, pero al igual que en "Estirpe Miserable" se ahonda en la transformación que va teniendo un protagonista para del estudio de leyes pasar al de la medicina y el cuerpo humano.

Rabasa sostiene que el origen de esta narración se le ocurrió al no comprender cómo alguien soñaría con ser Presidente, además de pensar en las oficinas que tienen las fotografías de los mandatarios en turno.

"Entiendo quieran ser estrellas de rock, fantasías, pero esa no me queda clara. Solo que alguien muy rígido, y eso me llevó al ano, alguien de ano muy rígido que tenga esta vocación de controlar podría tener este sueño. El poder sobre los cuerpos", enfatizó.

"Liturgia del Cuerpo" es el primer relato que escribió Eduardo Rabasa y entre éste y el último que realizó para "El Destino es un Conejo Que te da Órdenes" hay un espacio de entre cuatro años. El autor aseguró que le gustaría hacer una especie de novela de iniciación y seguir la línea de George Orwell para explorar lo que está detrás de las estructuras, las ideas y las prácticas que vemos.