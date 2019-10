Eileen Truax afirma que hay crear otra narrativa de la migración

[email protected]

"¿Cómo hacemos para construir un nosotros? Para mí la respuesta siempre está en pensar en la migración como un ciclo completo. Pensamos que cubrir migración es cubrir el tránsito: cómo salió de aquí, sufrió muchísimo en medio y llegó o no llegó al otro lado" asegueó Eileen Truax al hablar de migración y redes sociales, durante el 9o. Encuenteo de Periodismo Cultura Latinoamericano Oaxaca 2019.

La periodista mexicana radicada en Estados Unidos, que desde hace 15 años hace cobertura de la migración, aseguró que el tránsito de los migrantes es la parte más mediática y en muchas ocasiones es una parte muy dolorosa, pero señala que el círculo completo de la migración tiene que ver con el arribo.

"Para mi es importante que empecemos a buscar maneras de hablar de los migrantes cuando no hay crisis, cuando no hay golpeados, cuando no hay gente que apedrear a otras, señaló Truax, quien recuerda que las caravanas ya van a hacer un año que se movilizaron y esa gente sigue en Tijuana.

"¿Cuántas historias ha visto qué está haciendo esa gente en Tijuana?

Vamos a encontrar un abanico de historias ahí que no se están contando porque lo que contamos ahí es cómo invadieron, cómo ensuciaron. Y ante lo cual yo sostengo que esas son las narrativas que podemos crear", dijo la periodista.

Sin embargo, dijo que en general solo contamoa las historias que tienen que con el abordaje de que ellos los centroamericanos, ellos son los que traen enfermedades, ellos son los violentos, ellos son los que vienen ilegalmente, ellos son los que nos van a invadir. Pero nosotros no, nosotros somos los que estamos en nuestro país, los que estamos en la ilegalidad, los que les vamos a hacer el favor", señaló la autpra del libro "El muro que ya existe".

