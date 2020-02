David Bowles llama "lambiscones de Trump" a Embajada de EU en México

El poeta méxico-americano David Bowles criticó a la Embajada de Estados Unidos en México cuando el organismo felicitó a la joven cantante Dalú, ganadora del certamen La Academia, y los llaó "lambiscones de Trump".

Con cerca de 34 Me Gusta para las 15:00 horas con 45 minutos, en la publicación se lee: "Cállense el hocico pin*** lambiscones de Trump. Su maldito racismo e ideas ahistóricas acerca de cuál es el hogar de los mexicanos se los pueden meter donde más les quepan", dijo.

"Hicieron firmarse el tratado de Guadalupe Hidalgo a punta de pistola", añadió el autor del sur de Texas, donde enseña en la Universidad de Texas Valle de Río Grande.

David Bowles es autor de "The Smoking Mirror" y "They Call Me Güero" y sus obras también han aparecido en antologías y publicaciones como "Asymptote", "Strange Horizons", "Apex Magazine", "Metamorphoses", "Rattle" y más.

El tratado al que hizo referencia el poeta se refiere al Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América en el cual se señaló que nuestro país daría más de la mitad de su territorio.

En ese arrego se cedió California, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado, Oklahoma y Texas; el río Bravo se estableció como la frontera entre las dos naciones.

