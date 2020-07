"Unorthodox: Mi verdadera historia" es la autobiografía que Deborah Feldman escribió como una necesidad para enfrentar y abandonar Satmar, su comunidad jasídica.

En conferencia de prensa virtual, Feldman habló de cómo surgió “Unorthodox”, el libro que saldrá a la venta el próximo jueves 16 de junio, por primera vez en su edición traducida al español, por Editorial Lumen, de Penguin Random House.

“Tenía un plan para irme así que empecé a buscar diversos abogados, uno de ellos me dijo que mis oportunidades de salir del judaísmo eran nulas, que sería mejor quedarme y esperar a que mis hijos crecieran para poder irme”, explica la autora.



Pero ella no se dio por vencida y decidió que la mejor manera de escapar no era mediante una estrategia legal sino a través de dar a conocer y publicar su historia: “escribí ‘Unorthodox’ con mucha presión, sabiendo que era mi única puerta hacia la libertad, lo único que nos iba a ayudar a sobrevivir a mi hijo y a mí. Lo tuve que terminar enseguida y no me di el tiempo para reflexionar, ni mirarlo en retrospectiva como generalmente son los libros de memorias. Fue algo muy intenso, cuando yo lo escribía aún estaba dentro de la congregación”.



La comunidad de Satmar, tiene más accesibilidad con los hombres, cuenta Feldman, pues dice que para ellos siempre ha sido más fácil abandonar el judaísmo jasídico, mientras que para las mujeres no, porque la sobrevivencia de la comunidad depende del sometimiento de las mujeres y son necesarias para llevar a cabo el trabajo diario, ya que los hombres sólo tienen que estudiar, orar y hacer trabajo espiritual.



“Cuando las mujeres desean salir es porque consideran que su bienestar, su seguridad y la de sus hijos están en peligro”, aunque reconoce que muchas de las que intentan escapar pierden la custodia de sus hijos o terminan por suicidarse. “Yo formo parte de muchas mujeres que han abandonado la comunidad, y con el libro contribuí a este movimiento inspirador”, añadió Feldman.



Otra de las razones que la impulsó a publicar el texto es que, según los parámetros de la comunidad, “el cuerpo de una mujer es propiedad pública, es algo que Dios ha dado únicamente para un objetivo (engendrar) y la mujer no puede decidir sobre su propio cuerpo”, comentó. De hecho hasta “se les considera impuras a las mujeres durante la menstruación” y deben tomar un baño ritual, el mikve, antes de casarse y después de cada periodo", agregó la escritora.



Imagen: Cortesía



Deborah Feldam cuenta que incluso en su comunidad fue vista como Hitler o Goebbels, “porque ellos pensaban que estaba difundiendo propaganda antisemita”; hubo quienes también intentaron desacreditarla diciendo que sus padres estaban locos, “pero nadie dijo que era una mentira” lo relatado en la publicación.



El libro autobiográfico con título original “Unorthodox: The scandalous rejection of my hasidic roots” se publicó en 2012 y se conviritó en un best seller en Estados Unidos. A raíz de la miniserie “Poco ortodoxa”, recientemente estrenada en Netflix, las memorias de Feldman tomaron popularidad en Hispanoamérica.

Lumen, la editorial encargada de publicar estas memorias en español, celebra 60 años este 2020, “este sello que fue pionero en dar relevancia a la literatura escrita por mujeres”, dijo la directora literaria, María Fasce, quien también estuvo en la conferencia.

También comentó que la diferencia entre la serie y el libro “es esa cualidad que García Márquez decía de la literatura por sobre todas las artes que es la ambigüedad, lo que hace brillar ‘Unorthodox’ en ese retrato en donde se ven todos los matices de una evolución psicológica”, agregó Fasce.



El segundo libro de Deborah Feldman, es “Exodus: A memoir”, la continuación de “Unorthodox” y que Lumen publicará en febrero de 2021, de acuerdo con Fasce.

fjb