Esta tarde se presentó el libro "Soy mi memoria", obra que recoge las memorias del historiador Miguel Leon-Portilla, quien dedicó su vida y obra al estudio y comprensión de la cultura y filosofía náhuatl. La obra se publica en el marco del natalicio de nacimiento del historiador, a cumplirse este 22 de febrero.

Durante la presentación del libro en El Colegio Nacional, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma refirió que la publicación de las memorias de Miguel León-Portilla son una muestra del cariño que tiene la comunidad cultural y académica por el historiador, y destacó el papel de las instituciones participantes en su edición y publicación.

“Han reconocido la sapiencia de un investigador con varias facetas, por ejemplo, la de creador de instituciones, además comentar que León Portilla vino a reivindicar el mundo indígena, terminar con cierto eurocentrismo, Miguel demuestra con creces ese pensamiento náhuatl”, dijo Matos, y afirmó que sus memorias son un legado.

La novedad editorial fue editada y publicada por El Colegio Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y las academias mexicanas de la Lengua y de la Historia.

Cómo forma de homenaje, Matos mostró al público una selección de fotografías del historiador, desde su infancia y sus padres, pasando por sus maestros y algunos de los momentos más importantes en su vida, como su boda con Ascensión Hernández, y las entregas de diversos doctorados honoris causa.

Luego de la introducción de Matos Moctezuma, la directora del Instituto de Investigaciones Históricas, Elisa Speckman Guerra recordó que fue compañera de investigación durante 30 años de León -Portilla, y señaló que gracias al libro pudo conocer el camino intelectual del historiador.

“La obra que presentamos hoy permite asomarse al contexto que lo rodea, el autor se mira a sí mismo de su contexto, recurre a su memoria, asevera que la memoria nos permite reconstruir nuestro pasado y entender el sentido de la existencia”, apuntó.

Speckman dio un repaso por la trayectoria académica de León -Portilla.

“Su carrera estuvo marcada por la investigación, así como el compromiso por los pueblos indígenas, así como la docencia, que veía como una obligación, y otro aspecto muy importante fue la defensa de las causas sociales, por la marginación de los pueblos indígenas. Fue también un mediador cultural, un intelectual que no ignoró su compromiso con México, muestra como la memoria personal puede ilustrar la historia colectiva”.

Por su parte, el historiador y Presidente de la Academia Mexicana de la Historia Javier Garciadiego, indicó que las memorias de Don Miguel Leon-Portilla eran un pendiente que quedó a deber el historiador.

“Me atrevo a decir que León Portilla es el historiador más leído de la historia de México, empezando con La visión de los vencidos”, señaló.

Garciadiego apuntó que las memorias de León -Portilla muestran la historia de un hombre que fue feliz y pleno, así como un repaso por sus maestros y las instituciones en dónde estudió. Asimismo, destacó su contribución en la consolidación del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el cual se fortaleció cuando el historiador fue su director.

El acto de presentación finalizó con la intervención de Ascensión Hernández Triviño, viuda de León Portilla, quién agregó a la charla que la memoria de Miguel León Portilla dejó de ser íntima, ya que plasmó sus sentimientos en el libro.

“En nombre de mi familia damos gracias a quienes facilitaron la edición del libro, y a quienes fueron los grandes promotores del libro, y doy gracias al equipo editorial, e incluso a quienes llevan y traen los libros, gracias por recordar a Miguel León-Portilla”, expresó.

Eduardo Matos enumeró los siguientes homenajes a León – Portilla, entre los que destacó el que se realizará el jueves 19 en la Academia Mexicana de la Historia, y el que se hará el lunes 25 en el Instituto de Investigaciones Históricas, así como el sábado 22 de febrero en el Palacio de Bellas Artes.

Adelantó que a mediados de año se expondrá en El Colegio Nacional una selección de libros del historiador.

“Miguel León Portilla sigue vivo a través de su obra”, concluyó Matos Moctezuma.

La novedad editorial puede adquirirse en la librería de El Colegio Nacional, y tiene un costo de 500 pesos.

