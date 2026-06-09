“La Casa del Poeta Ramón López Velarde mantendrá su nombre, su esencia y su historia intactos”, asegura en un nuevo comunicado publicado en sus redes sociales la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. La dependencia se retracta de la determinación de transformarla en la Casa de las Palabras con el argumento de que “los espacios culturales pertenecen a la memoria colectiva y al legado de quienes, con sus letras, dibujaron nuestra identidad.”

La dependencia desiste luego de una las protestas de la comunidad poética y cultural; sin embargo, en su publicación no aclara si el proyecto de cabaret continuará.

Pese a que echa para atrás la desaparición de la Casa del Poeta Ramón Velarde que durante 33 años ha celebrado el legado del autor de “La suave Patria” y de la poesía, la Secretaría de Cultura sí ha modificado el color y persiste en el uso del color morado, como persiste en el nuevo diseño y en la imagen de una flor hecha con glifos de la palabra; pero también le ha borrado la imagen de López Velarde.

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En la publicación que anula el comunicado oficial que por la mañana había publicado, sobre que estaba en discusión y cuya propuesta era modificar Casa del Poeta, a Casa de las Palabras, Ramón López Velarde”, con el propósito, decían, de “dejar atrás los genéricos masculinos”, señala que la Secretaría de Cultura “se mantiene atenta a toda manifestación relacionada con el cuidado y la preservación de los recintos culturales de la ciudad.” Y por esas “inquietudes expresadas por la comunidad cultural”, recuperan el nombre original.

“Agradecemos profundamente los comentarios de la comunidad literaria, las y los creadores y el público que defiende la cultura”, señala la dependencia que estuvo en medio de las críticas y los cuestionamientos, y concluye al señalar que “las puertas siempre estarán abiertas para todas las palabras y todas las personas”.

melc