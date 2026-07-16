El próximo sábado 18 de julio, entre las 10 y las 17 horas, en el Complejo Cultural de Los Pinos, tendrá lugar la conmemoración de la Independencia de Colombia.

Como en años anteriores, la comunidad colombiana festeja con su cultura musical y su gastronomía la fiesta de la Independencia que el próximo 20 de julio llega a su aniversario 216.

El festival “Colombia en Los Pinos” se llevará a cabo desde las 10 de la mañana, en cinco espacios del Complejo, donde habrá una muestra representativa de la cultura alimentaria, artes escénicas, música, artesanías y otros productos locales del país latinoamericano.

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Entre las actividades destaca, a las 11 horas, la charla entre el escritor y poeta Mario Rey y la periodista Sonia Sierra, ambos originarios de Colombia pero afincados en este país desde hace varias décadas, quienes ofrecerán la conferencia "Diáspora cultural colombiana en México".

En su charla abordarán los casos de algunos pintores, escritores, escultores, poetas y periodistas que en alguna etapa de sus vidas o de forma definitiva dejaron Colombia y decidieron vivir y trabajar en México, país donde desarrollaron algunas de sus obras.

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Se trata por ejemplo de figuras reconocidas como Gabriel García Márquez, Fernando Vallejo, Porfirio Barba Jacob y Álvaro Mutis, que vivieron gran parte de su vida en este país, pero también de otros artistas que se vieron marcados por la cultura y el arte de México, como Rómulo Rozo, Rodrigo Arenas Betancur e incluso Pedro Nel Gómez y Débora Arango, que reconocieron en sus obras influencias del muralismo.

La conferencia también referirá las experiencias de creadores mexicanos en Colombia, como el pintor Francisco Santiago Gutiérrez, que fundó la Academia de Bellas Artes de Colombia, en el siglo XIX, o el poeta Gilberto Owen.

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El festival “Colombia en Los Pinos” es organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, junto con la Embajada de Colombia en México y el Consulado General de Colombia en la Ciudad de México.

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