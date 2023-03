Para reflexionar y debatir sobre el desgarre social causado por políticas públicas que anulan el pensamiento crítico, que desdeñan la ciencia y la cultura, y que tienen una agenda que se "catafixia" por el folclor dirigido a los pueblos originarios, se lleva a cabo el foro "La crítica en su laberinto: ¿Qué hacer?", dijo Graciela de la Torre, titular de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante la presentación de dicho evento.

El objetivo, abundó, es evaluar los desafíos que hay a nivel sociológico, artístico, cultural y ecológico, así como en el Estado de Derecho, los medios de comunicación y los feminismos que hay en México.

El encuentro es organizado por la propia de la Torre, junto a Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), y la ensayista y crítica de arte, María Minera.

El programa, en el que destacan nombres como el de Roger Bartra, Marta Lamas, Héctor Aguilar Camín, Lorena Wolffer, Giovanna Jaspersen, Javier Sicilia, Jesús Silva Herzog, José Ramón Cossío, Sergio López Ayllón, Julia Carabias, Claudio Lomnitz y Antonio Lazcano, surgió del asombro —explicó Minera— ante la escasa, desarticulada y poco eficaz respuesta crítica que hay ante las crisis mexicanas; algo muy diferente a lo que sucede, por ejemplo, en París, con la sociedad civil en protestas contra el Presidente Emmanuel Macron por los panes para extender la edad de jubilación hasta la edad de 64 años.

"Esto no pasa en México a pesar de que tengamos crisis graves o peores. Sólo las feministas y ciertos activistas ambientales tienen presencia llamativa en las calles", detalló la investigadora. Preocupación que empezó con el desmantelamientos de importantes programas como lo que fue el FONCA o el recorte del 75 % al gasto operativo, algo que ha dejado a múltiples instancias prácticamente inoperantes.

En las redes sociales hay voces que ponen sobre la mesa los datos correctos y hacen análisis puntuales sobre cada acto del gobierno. Pero pareciera, continuó Minera, que la crítica planteada en cientos de columnas en periódicos no llevará a nada, "por eso el foro se llama La crítica en su laberinto".Palabras complementadas por De la Torre: "Hemos ganado en censura y pauperización de la cultura". Minera detalla: "Hay museos chicos que tienen presupuesto cero, algo que en la práctica se traduce en la parálisis; con exposiciones que duran tres años porque no hay manera de cambiarlas (...) Hay un desdén hacia las iniciativas culturales no oficiales y hemos retrocedido 30 años en materia de ciencia y cultura".

Temas centrales en la vida pública, como los programas académicos cancelados en instituciones de primer orden o el discurso interno que no permite que las feministas tengan un discurso común.

La pregunta, entonces, que se busca responder en el foro con las voces de intelectuales y expertos es: ¿Por qué la crítica no halla un eco verdadero, un impacto y consecuencias en el día a día?

La conferencia inaugural, que lleva el nombre del foro, será el 11 de abril a las 17:30 horas, estará a cargo del antropólogo, sociólogo y escritor Roger Bartra (su voz ha sido clave para comprender lo que le ha pasado a las izquierdas, en palabras de María Minera) y se transmitirá en el canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor y el Facebook del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Por último, Dayán recapituló los procesos que han tenido impacto en la historia del México reciente: desde las protesta de las madres de los desaparecidos y el caso de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa hasta otras nóminas de agraviados, como los dolientes de las estancias infantiles, los movimientos indígenas que no reciben la atención que deberían en la zona centro, la caravana de Javier Sicilia.

"Lo que tenemos es una sociedad entrampada en ciertas formas de articulación (...) Ante un Estado famélico, buscamos reflexionar sobre la sociedad civil ante este empantamiento que hay", concluyó Dayán, subrayando que, fuera de movimientos como el feminista o de la protestas por el INE, aún no hay muchas acciones que hayan aterrizado en políticas públicas concretas.

Las jornadas de debate acaban el 29 de junio. En el programa habrá 13 mesas de diálogo; algunas se transmitirán en línea y otras serán híbridas (en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario).

