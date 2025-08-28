Al dar cuenta de las actividades por los 150 años de la fundación de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), que se cumplirán el 11 de septiembre, su director, el escritor Gonzalo Celorio, destacó las características esenciales de esta institución fundada en 1875, en la casa de su primer bibliotecario, Alejandro Arango y Escandón, ubicada en la antigua calle de Medinas 6 (hoy República de Cuba 86).

El académico afirmó que la AML es una asociación civil autónoma, una institución mexicana prioritariamente dedicada al estudio de la lengua española en México y las lenguas indígenas, una institución con una gran vocación social, una institución abierta, no impositiva ni predictiva, que por un lado es tradicional y por otra parte es juvenil y está volcada a la publicación de libros de divulgación.

Acompañado de la lingüista Concepción Company Company, directora adjunta de la institución que se integra por 36 académicos de número, aseguró que la Academia llega a sus 150 años con logros y retos. Dijo que reciben un subsidio del gobierno federal a través de la SEP, que se vio dramática reducido, en 88%, en 2019, pero tiene un patrimonio propio y como institución donataria puede recibir donaciones que le han permitido seguir activa y remodelar su edificio de Donceles 66; pero reconoció que tuvieron que vender obras de su patrimonio pictórico de autores como Carlos Mérida, Dr. Atl y Jorge González Camarena.

También reconoció que ya vendieron el predio de Miguel Ángel de Quevedo y que están por publicar, además de El Romancero de América, de Aurelio González, el Diccionario escolar dirigido a estudiantes de primaria a preparatoria. Pero sobre todo celebró la realización de las Jornadas conmemorativas “Siglo y medio de presencia en la vida nacional”, del 2 al 11 de septiembre, y que incluye seis mesas redondas donde participarán 30 académicos de número y correspondientes, así como un concierto de homenaje que ofrecerá la Orquesta Filarmónica de la UNAM el 4 de octubre.

En la clausura, el 11 de septiembre participarán a distancia Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y presidente de la ASALE, y Francisco Javier Pérez, secretario general de la ASALE, y presencialmente Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, y Gonzalo Celorio, director de la AML.

Concepción Company dijo que la AML es una institución cultural, aunque tiene carácter de asociación civil. “Nuestro objetivo es crear mejores sociedades y más informadas. Porque es algo muy distinto informar que alfabetizar”. Aseguró que el español es la herramienta que hay que querer y cuidar pues hay millones de hispanohablantes y que uno de cada cuatro hablantes es mexicano.

Las jornadas conmemorativas serán transmitidas en vivo a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de la AML. El programa completo está en el sitio www.academia.org.mx.