"Juana la Loca" revivirá en la ópera del compositor español Alberto García Demestres

El compositor español Alberto García Demestres visita México por estos días buscando reivindicar la figura de Juana I de Castilla en su ópera "Juana sin cielo". Una obra en la que cuestiona la supuesta locura que la habitaba y por la que popularmente ha sido conocida como Juana "la Loca".

“Se le llama loca y tanto Antonio Carvajal, Pérez Galdós y yo no estamos de acuerdo con esto de la locura”, contó este viernes, 6 de mayo, Demestres, quien llegó con un mes de antelación al país para preparar la puesta en escena que se llevará a cabo en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México del 22 al 29 de mayo.

Juana (Toledo, 1479–1555) fue reina de Castilla sin poder ejercer su poder debido al maltrato que vivió en carne propia al haber sido acusada por su padre y su hijo de sufrir una enfermedad mental para poder encerrarla perpetuamente y estar a la cabeza del poder.

La figura de esta atormentada mujer fascinaría tanto a Demestres, que le propuso al Ayuntamiento de Granada hacer una ópera que reivindicara su nombre y su trágica historia y la repuesta fue positiva.

"Se tenía que reivindicar y creo que lo hemos hecho bien en la ópera. Es un momento interesante para darse cuenta de que, incluso la persona con más poder en el mundo en ese momento, podía llegar a ser maltratada y que el maltrato no es una cosa de una clase social, en cualquier lado existe ese maltrato", confiesó.

Demestres contactó al poeta Antonio Carvajal, quien se ha convertido en su apoyo en temas de personajes históricos, para pedirle que escribiera una historia basada en esta reina.

"Él hizo un texto con indicaciones mías y a partir de ese texto yo hice el libreto. Se estrenó en Granada y tuve éxito", relató.

Pero para poder escribir el libreto, primero tuvo que elegir a su cantante y fue la soprano mexicana María Katzarava —a quien había escuchado en una ocasión— la elegida para representar a esta fuerte mujer.

"A mí me gusta escribir y componer para la persona que lo va a cantar, es como hacer un traje a medida y ver las cualidades que tiene la cantante para utilizarlas al límite y, en este caso, María tiene un millón", asegura.

Si bien la historia más conocida de dicho personaje se enfoca en el encierro, Demestres decidió cambiar la mirada y explorar las emociones de Juana cuando ella ya no estuviera presente.

"Toda la ópera es un intento de aceptación de la muerte, sobre todo poniendo en claro lo que ha sido su vida", resaltó Alberto, quien en México comparte su proyecto con el joven director mexicano Diego del Río.

Según adelanta el compositor, Juana será representada de forma muy humana y "de muchos lados y prismas", a partir de la fortaleza, la dulzura y la intimidad, e incluso un poco de humor.

Más proyectos

Alberto cuenta que nunca ha dejado pasar las oportunidades: "He hecho todo lo que ha pasado por delante, no le he dicho que no ha nada".

Por eso, su currículum es tan amplio y además de sus virtudes musicales ha podido explorar otras facetas como conductor o actor de cine y teatro.

Sin embargo, cuenta que en la actualidad además de "Juana sin cielo", hay un proyecto en el que ha centrado toda su atención y es la serie de canciones para soprano y piano que ha estado haciendo junto a Cristina Pavarotti, hija de Luciano Pavarotti.

"Se llama 'Diario de una madre' y es una madre que escribe sobre su hija y va dándole consejos de lo que es la vida y alegrándose de sus éxitos. Esto lo canta la hija que encuentra el diario porque la madre está muy enferma. Y lee unos 20 días de ese diario, o sea que son 20 canciones", adelantó.

En dichas canciones trabajará cuando regrese a España, así como en una serie de conciertos y charlas que ha organizado en su pueblo Santa María de Palautordera en Barcelona, con la intención de generar en los habitantes "inquietudes" para que "así vayan pasando cosas", finaliza.