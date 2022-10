Irma Eréndira Sandoval cita a Bertolt Brecht para defender a Ackerman pero se equivoca de autor

Luego de que el periodista John Ackerman denunció la suspensión de sus colaboraciones en medios de comunicación por criticar al partido Morena, su esposa y exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, lo respaldó con un poema de Bertolt Brecht en Twitter, sin embargo, el poema que se lee en la publicación pertenece en realidad al pastor luterano alemán Martin Niemöller.

La publicación de Irma Eréndira Sandoval dice lo siguiente:

“A propósito del caso de mi amado y admirado compañero de lucha y de vida: John Ackerman, el poema de Bertolt Brecht, hoy más relevante que nunca: “Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista… #TodossomosAckerman

El autor real de poema fue el pastor luterano alemán Martin Niemöller (1892-1984), y fue dirigido a los intelectuales alemanes, cuya cobardía y desinterés –entre otros factores– permitió la llegada de los nazis al poder y sus consecuencias.

El poema fue cambiando mientras los nazis permanecían en el poder, a la vez Niemöller lo iba modificando y agregando a otros grupos que permitieron el ascenso nazi en Alemania; grupos como católicos, empresarios, testigos de Jehová y comunistas se sumaron al polémico poema.

Un dato importante de recordar es que Niemöller, en 1937 fue arrestado y confinado a los campos de Schsenhausen y Dachau hasta 1945, cuando las tropas aliadas lo liberaron.

El poema fue reproducido sin cesar en diferentes ámbitos hasta que, de forma errónea, en los años setenta se le atribuyó al dramaturgo Bertolt Brecht (1898-1956), que creó obras maestras como “La ópera de tres centavos”, “Madre Coraje y sus hijos” y “El alma buena de Szechwan”.

La confusión se debió a la poca popularidad de Niemöller, mientras que Brecht y sus obras teatrales cobraron alta popularidad en Europa.

Ese hecho inspiró a algunos admiradores del autor, convencidos de que el poema y su mensaje coincidían con el estilo y la línea política de Brecht, comunista, mientras que Niemöller no lo era.

El poema, titulado en ocasiones “Los indiferentes”, se puede leer en el Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos.

"Primero vinieron por los socialistas,

y yo no dije nada, porque yo no era socialista.

Luego vinieron por los sindicalistas,

y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista.

Luego vinieron por los judíos,

y yo no dije nada, porque yo no era judío.

Luego vinieron por mí,

y no quedó nadie para hablar por mí".

