Homenajean a Fernando González Gortázar; piden a INBAL declaratoria para la obra del arquitecto

El arquitecto Fernando González Gortázar, quien falleció el pasado 7 de octubre de 2022, fue homenajeado hoy en el Museo de Arte Moderno.

En el evento participaron Dolores Martínez Herralde, subdirectora de Patrimonio Artístico e Inmueble del INBAL, y los arquitectos Arabella González, Álvaro Salvador Morales y Mario Schjetnan.

Fernando González Gortázar (1942-2022) no sólo fue arquitecto y teórico de su campo, sino que también se dedicó a la pintura y al activismo por el medio ambiente y el derecho a hacer “ciudades para la ciudadanía”.

La arquitecta Arabella González afirmó que González Gortázar,a quien definió como defensor del patrimonio natural y cultural, ayudó a hacer que Guadalajara estuviera a la vanguardia y destacó

"Sobre el creador Fernando se ha escrito y se seguirá estudiando, pero yo lo conozco prácticamente desde que nací. Fernando antes que nada, era muy buena persona (...) su pensamiento crítico, sus principios éticos con la que defendía las causas buenas, le ganó el aprecio de muchos. Por eso, me gustaría pedir, que para mantener vivo el legado, hay que mantener en buen estado sus obras", dijo González, quien pidió al INBAL que su obra se declare Monumento Artístico.

“Una de las cosas que más admiré de Fernando González Gortázar es su irreverencia (...) que nace de la conjunción de su talento, sentido del humor y cinismo”, dijo el arquitecto Álvaro Salvador Morales, y agregó que el resultado de la irreverencia de Gortázar eran las obras arquitectónicas que diseñó.

Salvador Morales dijo que Gortázar no era un hombre tibio y que esa característica se percibía en sus libros: “Lo que escribió siempre estuvo motivado por la indignación o el amor. Fernando no pretendía la objetividad (...) y que los objetos siempre seremos subjetivos”.

Por su parte, el arquitecto Mario Schjetnan dijo que no bastaban 10 minutos para rendirle homenaje a través de su discurso.

“Fue un ser activo, vocal, consciente, comprometido con sus ideas (...) como pocos artistas contemporáneos”, dijo Schjetnan, quien recalcó que este homenaje era una celebración de la vida de González Gortázar.

Durante el homenaje, se proyectaron videos con testimonios de familiares, amigos y alumnos de González Gortázar, donde recordaban historias y aprendizajes que legó el arquitecto. Entre esos videos estaba el testimonio de una de sus nietas participó en el homenaje a través de un video, en el que lo describe como un abuelo sumamente generoso y un gran narrador de historias y coleccionista.

“Esto es una fiesta de vida de un grande”, dijo Dolores Martínez Herralde, subdirectora de Patrimonio Artístico e Inmueble del INBAL, quien alentó a los asistentes a estar animados en el homenaje.

La funcionaria destacó que el pensamiento y convicción de Gortázar supo transmitirla a sus colegas arquitectos.

Fernando González Gortázar estudió en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Ahí también estudió la maestría de Teoría del Diseño. También estudió Estética y Sociología del Arte en el Institut d’Art et d’Archéologie y el Collège de France, en Francia.

Entre las obras más destacadas de González Gortázar están La gran puerta (1969), la Fuente de la Hermana agua (1970), Plaza Fuente (1973), Fuente del Federalismo (1975) y El Triunfo de la Tierra (2002).

Para Fernando, la arquitectura no era su único interés, pues también se desempeñó como escultor. En una entrevista con EL UNIVERSAL, González explicó que no separaba la arquitectura de la escultura, que no concibe la estética sin ética y la arquitectura sin naturaleza ni la jardinería sin música: “No sé de qué manera, pero no me cabe duda de que José Alfredo Jiménes y el Trío Calaveras están en mi trabajo”, dijo en 2012.

González Gortázar fue premio Nacional de Ciencias y Artes, en el área de Bellas Artes (2012). También recibió la Medalla de Bellas Artes del INBA (2014) y el Gran Premio Henry Moore en Japón (1989).