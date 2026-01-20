Más Información

PT defiende postura sobre reforma electoral; “dijimos la verdad y eso despertó ampollas en algunos”, asegura

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

“Nos sentimos solos y a la deriva”; mexicanos en EU, con incertidumbre a un año de Donald Trump en la Presidencia

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

Profeco presiona a Ocesa tras 4 mil 700 quejas de fans de BTS; exige claridad en precios y paquetes VIP

EU advierte a la Unión Europea que no use su "bazuca comercial"; Jamieson Greer dice que "no sería prudente"

Entre mensajes filtrados y fotos con IA, Trump agrava el pleito con Europa por Groenlandia; "¡No hay vuelta atrás!"

Europa debe responder si EU inicia guerra comercial por Groenlandia: primera ministra de Dinamarca; "estamos obligados a hacerlo"

La anunció que la de , titular de la dependencia, fue hackeada.

Ante el uso de la cuenta con “accesos no autorizados”, la dependencia señala que cualquier contenido publicado recientemente “no refleja la postura oficial de la dependencia, ni de su titular”.

También se detalló que se están haciendo acciones para “restablecer la seguridad y recuperar el control de la cuenta”.

