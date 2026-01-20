Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

La Secretaría de Cultura anunció que la cuenta de X de Claudia Curiel de Icaza, titular de la dependencia, fue hackeada.

Ante el uso de la cuenta con “accesos no autorizados”, la dependencia señala que cualquier contenido publicado recientemente “no refleja la postura oficial de la dependencia, ni de su titular”.

También se detalló que se están haciendo acciones para “restablecer la seguridad y recuperar el control de la cuenta”.

La Secretaría de Cultura informa que la cuenta de X de la secretaria Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) ha presentado accesos no autorizados.

Cualquier contenido publicado recientemente no refleja la postura oficial de la dependencia, ni de su titular.

Se… — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) January 20, 2026

